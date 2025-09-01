W razie konfliktu Polsce może zabraknąć paliwa. NATO-wski system kończy się w Niemczech

Według gazety w wypadku konfliktu stosowany dziś w Polsce system zaopatrywania wojsk w paliwo szybko okaże się niewydolny.

Jak podkreśla "DGP", w ocenie Ośrodka Studiów Wschodnich "zaopatrywanie całego środkowoeuropejskiego teatru działań wyłącznie przy użyciu cystern kolejowych i drogowych mogłoby w krótkim czasie doprowadzić do ich deficytu", negatywnie wpływałoby też na przepustowość dróg i linii kolejowych.

Polska poza systemem wojskowych rurociągów NATO. Kto zatankuje czołgi w razie wojny?

Dziennik odnotowuje, że od 2014 r. trwają rozmowy o włączeniu Polski do wojskowego systemu przesyłu paliw. "Do dziś udało się opracować studium tej inwestycji, której koszt w skali Europy Wschodniej oszacowano na 21 mld euro. Nie wiadomo jednak, kto miałby ją sfinansować" – czytamy w tekście.

System NATO-wskich rurociągów z paliwem kończy się w Niemczech.

Polska oraz kraje naszego regionu chcą sięgnąć do wspólnego budżetu NATO oraz skorzystać z funduszy unijnych, ale na to nie chcą się zgodzić państwa południa Europy – informuje "Gazeta Prawna".

