"Nie wiem, jak miałbym to skomentować". Nawrocki o słowach Tuska

Prezydent Karol Nawrocki, który przebywa z wizytą w Rzymie, został w piątek poproszony przez jednego z dziennikarzy o komentarz do słów premiera Donalda Tuska o tym, że nie żałuje, iż w przeszłości obrażał Donalda Trumpa.

Nawrocki: Obrażanie Trumpa jest obrażaniem Amerykanów

– Nie wiem, panie redaktorze, jak miałbym to skomentować. Obrażanie prezydenta największego mocarstwa na świecie i naszego wielkiego partnera, więc Stanów Zjednoczonych i prezydenta Stanów Zjednoczonych jest tym, co nie przystoi polskiemu politykowi, który zajmuje ważne funkcje – ocenił prezydent.

Zastrzegł, że nie słyszał wypowiedzi premiera. – Natomiast z całą pewnością było to i nieprzezorne, i niepotrzebne. Nie służy to państwu polskiemu – podkreślił.

Dodał, że "my ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w relacjach bilateralnych musimy budować jak najlepsze relacje, a obrażanie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest obrażaniem Amerykanów".

– Zapewniam pana redaktora i wszystkich, którzy nas oglądają, że Amerykanie właśnie tak do tego podchodzą. Nie można obrażać prezydenta obcego państwa, który jest wybrany głosami obywateli tego państwa – oświadczył Nawrocki.

Tusk: Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem

Donald Tusk publicznie zasugerował, że Donald Trump został zwerbowany przez rosyjskie tajne służby, powołując się przy tym na rzekome ustalenia amerykańskiego wywiadu. Miało to miejsce podczas spotkania kampanijnego w Bytomiu w marcu 2023 r. Jednak później, pod presją medialną, Tusk zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek takie stwierdzenie wypowiedział, co jest sprzeczne z dostępnymi nagraniami.

W piątek na konferencji prasowej premier został zapytany, czy żałuje swoich słów o Trumpie. – Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem. Nie narzekam na relacje pomiędzy polskim rządem a administracją waszyngtońską. Prezydent Trump jest bardzo wymagającym i trudnym partnerem, nie tylko z mojego punktu widzenia, wszyscy o tym wiemy – stwierdził Tusk.

