MEN zapewnia, że jest bezpiecznie. Nowacka: Dzieci mogą iść do szkoły

Po nocnym ataku dronów i naruszeniu polskiej granicy, MEN jest w stałym kontakcie z MON, MSWiA i wojewodami. Nie ma zdiagnozowanych nowych zagrożeń. Wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą bezpiecznie pójść dzisiaj do swoich szkół. Zalecamy śledzenie komunikatów RCB i odpowiednich służb – podano w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– Dzieci mogą normalnie iść do szkół. Nie ma zagrożenia. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nie wydało zaleceń na temat stanu wyjątkowego. Jeśli nastąpią zmiany, wszyscy będą poinformowani przez służby oraz poprzez alerty RCB, więc prosimy zwracać uwagę na komunikaty – przekazała Onetowi minister edukacji Barbara Nowacka.

Szef MON: Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom

"Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom" – poinformował minister obrony narodowej w środę rano na platformie X.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów" – dodał. Szef MON zaapelował o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. Podkreślił również, żeby w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów nie podchodzić do nich i poinformować policję.

Przed godz. 8 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się". Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.

"Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli apelujemy by w przypadku zaobserwowania nieznanego obiektu lub jego szczątków nie zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać zagrożeniem i zawierać materiały niebezpieczne. Muszą być bezwzględnie sprawdzone przez odpowiednie służby. Prosimy, aby każde sygnały zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren" – apeluje DORSZ.

