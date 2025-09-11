MSWiA rozważa zakup specjalnych urządzeń. "Będą wykrywały drony"

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.

Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów. Na wniosek Polski NATO uruchomiło artykuł 4. Umożliwia on pilne konsultacje między państwami członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego.

MSWiA rozważa zakup urządzeń, które będą wykrywały drony

W programie Wirtualnej Polski "Tłit" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański (Nowa Lewica) był pytany o wykrywanie bezzałogowców naruszających polską przestrzeń powietrzną. – Straż Graniczna odpowiada za przejścia graniczne, natomiast przestrzeń powietrzna pozostaje w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej. Być może będziemy musieli zmodyfikować to porozumienie i te drony, które przylatują, powinny być w jakiś sposób też wykrywane przez Straż Graniczną – powiedział.

Wiceszef MSWiA poinformował, że resort rozważa zakup urządzeń, które będą wykrywały drony.

Wiceminister przypomniał również, że w nocy z czwartku na piątek zostaną zamknięte wszystkie przejścia na granicy polsko-białoruskiej. Decyzja ta związana jest z zaplanowanymi na najbliższe dni rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad-2025.

Manewry mają się odbyć w dniach 12-16 września. Oficjalnie ma wziąć w nich udział 13 tys. żołnierzy. Ćwiczenia mają obejmować m.in. kwestie planowania użycia broni jądrowej oraz systemu rakietowego Oresznik. Według litewskiego resortu obrony, w manewrach wojsk Rosji i Białorusi weźmie udział około 30 tys. żołnierzy, z czego 6-8 tys. na terytorium Białorusi, kilka tysięcy w obwodzie królewieckim, a pozostali w jednostkach zlokalizowanych w głębi Rosji.

Czytaj też:

Sikorski o działaniach Rosji: Testowanie całego NATO. I to nie tylko wojskoweCzytaj też:

Co usłyszał Nawrocki od Trumpa? Rzecznik prezydenta ujawnia