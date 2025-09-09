Polska zamyka granicę z Białorusią. Ostra reakcja Mińska

Premier Donald Tusk ogłosił we wtorek zamknięcie granicy z Białorusią. Powodem decyzji są, rozpoczynające się w piątek, wspólne manewry rosyjsko-białoruskie, bardzo blisko polskiej granicy.

– W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo państwa, zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad w czwartek o północny – przekazał szef rządu.

Ostra reakcja Mińska

Białoruś zareagowała oburzeniem na decyzję polskich władz. MSZ wezwało polskiego chargé d’affaires Krzysztof Ożanna, któremu przekazano "ustny protest w związku z decyzją strony polskiej o wstrzymaniu ruchu przez granicę państwową na czas trwania ćwiczeń «Zapad-2025»".

Mińska uważa polskie działania za "nielegalne" i "nieuzasadnione". Zamknięcie granicy wywoła "poważne trudności dla normalnego funkcjonowania międzynarodowego ruchu osób i towarów".

"Ten krok wygląda na całkowicie nieuzasadniony, zwłaszcza biorąc pod uwagę pełną otwartość i przejrzystość białoruskich ćwiczeń dla społeczności międzynarodowej. Tymczasowe wstrzymanie przepływu świadczy raczej o zamiarze ukrycia własnych działań przez Polskę niż o istnieniu jakiegokolwiek zagrożenia ze strony Białorusi. Podobne działania stanowią kontynuację kursu na podważanie relacji z sąsiednimi państwami i przyczyniają się do dalszej eskalacji napięć w regionie, tworząc ryzyko dla stabilności i przewidywalności w stosunkach międzynarodowych" – podało białoruskie MSZ w wydanym komunikacie.

Przypomnijmy, że zaplanowane na 12-16 września manewry mają objąć m.in. symulacje użycia broni jądrowej oraz testowanie rosyjskiego pocisku hipersonicznego Oriesznik. Ukraina już wcześniej ostrzegała przed możliwymi prowokacjami podczas tych manewrów i wezwała partnerów europejskich do zachowania czujności.

