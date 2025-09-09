"Dla nas to śmierć głodowa", "dla rządu nie istniejemy". Wzrósł niepokój po decyzji Tuska

– W piątek rozpoczynają się bardzo agresywne z punktu widzenia doktryny wojskowej manewry rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy – mówił premier we wtorek przed rozpoczęciem posiedzenia rządu.

Dodał, że "to ma swoje różne konsekwencje", a odpowiedzią są m.in. także manewry po naszej stronie – polskiego wojska i sił sojuszniczych.

– W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo państwa, zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad w czwartek o północny – przekazał szef rządu.

Przedsiębiorcy boją się o przyszłość

Przedsiębiorcy z Podlasia obawiają się, że zamknięcie granicy może się przedłużyć, co w konsekwencji uderzy w ich biznesy. Obecna sytuacja już jest ciężka, ponieważ otwarte było jedynie jedno przejście graniczne.

– Mamy cichą nadzieję, że to faktycznie tylko na czas 12–16 września, ale z tyłu głowy mamy świadomość, jak rząd działa wobec strony białoruskiej. Boimy się, że to przymknięcie będzie wydłużone. Dla nas to śmierć głodowa – powiedział Mateusz Grygoruk z Porozumienia Polskich Przedsiębiorców "Zjednoczony Wschód".

Grygoluk skrytykował rząd za brak pomocy dla przedsiębiorców z Podlasia. Wskazał, że słynną "Tarczę Wschód" budują firmy z całej Polski, a nawet zagraniczne. Kolejnym problemem jest utrudniony dostęp do funduszy czy preferencyjnych pożyczek, które miały pomóc branży. Do tej pory środki były kierowane przede wszystkim do branży turystycznej i agencji celnych.

– Tu już człowiek na łzy nawet sił nie ma. Dla naszego regionu nie ma nic. Jesteśmy skansenem. Trasę S8 do Warszawy można zaorać, bo dla rządu nie istniejemy. Jeśli zamknięcie granicy przedłuży się poza te kilka dni, nie mamy szans na utrzymanie rodzin, pracowników ani firm. To będzie koniec – powiedział.

