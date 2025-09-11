Rząd Tuska tnie stanowiska. Kolejne dymisje w ministerstwach

Decyzja to część szerszego planu redukcji liczby wiceministrów, o którym premier mówił jeszcze w czerwcu. Celem jest zmniejszenie całego składu rządu – wraz z ministrami i ich zastępcami – do maksymalnie 99 osób. – Każda partia koalicyjna ma zrobić krok wstecz. My tego dokonaliśmy – podkreślał we wtorek przewodniczący klubu Polska 2050 Paweł Śliz, wskazując, że ugrupowanie Szymona Hołowni było pierwszym, które przygotowało projekt zmian.

"Konsekwencja umowy koalicyjnej i zapowiedzi premiera"

Polska 2050 już wcześniej zrezygnowała z kilku swoich reprezentantów. Ze stanowisk odeszli m.in. Joanna Mucha z Ministerstwa Edukacji, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz z resortu sprawiedliwości oraz Maciej Duszczyk – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. – To konsekwencja umowy koalicyjnej i zapowiedzi premiera. Rozumiemy potrzebę racjonalizacji liczby wiceministrów – tłumaczy jeden z polityków ugrupowania.

Na decyzje wciąż czekają pozostałe partie koalicji – PSL, Lewica i Koalicja Obywatelska. Jak ustaliło RMF FM, w ich szeregach nadal brakuje porozumienia. – Odświeżony skład gabinetów w resortach mieliśmy poznać na przełomie lipca i sierpnia. Teraz premier oczekuje, że cała operacja zakończy się do końca września – mówi RMF osoba znająca kulisy rozmów.

Rządowa lista priorytetów

Jakiś czas temu premier Donald Tusk polecił wszystkim ministerstwom przygotowanie listy priorytetowych zadań na najbliższe miesiące. Nad ich opracowaniem czuwa minister Maciej Berek, a celem jest lepsza koordynacja działań resortów, usprawnienie komunikacji rządu oraz możliwość rozliczania ministrów ze skuteczności.

Lista, początkowo obejmująca 58 priorytetów w obszarach takich jak administracja, bezpieczeństwo, praworządność, gospodarka czy klimat, ma zostać zatwierdzona przez rząd. Największy nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa – m.in. utworzenie wojsk dronowych czy zabezpieczenie rezerw surowców. Na liście znalazły się także projekty cyfryzacyjne, np. platforma do scyfryzowanych oświadczeń majątkowych oraz program "Cyfrowy uczeń" MEN, rozwijający kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży. Dokument ma stać się wytyczną dla działań rządu w drugiej połowie kadencji, a jego celem jest zapewnienie większej spójności działań resortów i skutecznego nadzoru ze strony KPRM.

