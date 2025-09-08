Pilne spotkanie liderów koalicji. Ujawniono tematy rozmów

Reporterka "Faktów TVN" ustaliła, że spotkanie Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego, rozczpocznie się o godz. 18:00. Rozmowy liderów koalicji rządzącej dotyczyć m.in. projektów ustaw, zmian w Trybunale Konstytucyjnym oraz rekonstrukcji rządu.

Ostatnie spotkanie Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego odbyło się w lipcu, przed rekonstrukcją rządu.

W poniedziałek spotkanie liderów koalicji rządzącej

W poniedziałek liderzy koalicji rządzącej mają rozmawiać o projektach ustaw rządowych, które mają stanowić odpowiedź na weta prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował m.in. tzw. ustawę wiatrakową, która zawierała wrzutkę dotyczącą obniżenia cen energii oraz nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Liderzy koalicji mają rozmawiać m.in. o propozycji Ministerstwa Energii dotyczącej bonu ciepłowniczego, a także o dalszych zasadach udzielania pomocy obywatelom Ukrainy.

Kolejną kwestią, która ma się pojawić podczas poniedziałkowego spotkania, będzie sprawa powoływania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie zasiada tam jedenastu sędziów, choć przewidziano piętnaście stanowisk. Sytuacja wynika z uchwały Sejmu podjętej w ubiegłym roku, która miała usunąć skutki kryzysu konstytucyjnego z lat 2015-2023. Od momentu jej przyjęcia nie są publikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej mówił, że pod koniec roku zwolnią się dwa kolejne wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Marszałek Sejmu ocenił, że należy rozważyć, czy nie trzeba rozpocząć obsadzania Trybunału w sposób legalny, praworządny i kompetentny. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyraził poparcie dla obsadzania wakatów. Zaznaczył przy tym, że powinno się to odbywać w sposób "mądry i transparentny".

Trzecim tematem, który ma zostać poruszony przez liderów koalicji rządzącej, jest rekonstrukcja rządu. Politycy mają uzgodnić zmiany na stanowiskach wiceministrów.

