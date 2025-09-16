Samochód polskiego europosła ostrzelany w Brukseli. Nowe informacje

Były minister rozwoju i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego Waldemar Buda poinformował w poniedziałek, że jego samochód został ostrzelany w Brukseli.

Samochód polskiego europosła ostrzelany. "Brukselska dzicz!"

"Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz!" – napisał Waldemar Buda w mediach społecznościowych. Do swego wpisu europoseł dołączył zdjęcie, na którym widać uszkodzoną szybę auta.

"9 precyzyjnych strzałów, w momencie ataku nie byłem w aucie, jedyne ostrzelane auto to moje, wygląda na zaplanowane działania, służby belgijskie działają. Dziękuję za słowa wsparcia" – przekazał polityk PiS.

Bukselska policja potwierdza: Jest dochodzenie

Informację o wpłynięciu zawiadomienia w tej sprawie potwierdziła korespondentowi TVN 24 brukselska policja. Jak przekazali mundurowi, zgodnie ze zgłoszeniem, do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w dzielnicy Saint-Gilles.

"Ustalenia poczyniono na podstawie dostępnych materiałów fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia samochodu. Obecnie nie jest jasne, czy uszkodzenia zostały spowodowane pociskami z broni pneumatycznej, czy też innym przedmiotem" – poinformowała policja z dzielnicy Ixelles. Jak dodano, dokładne okoliczności zdarzenia są przedmiotem dalszego dochodzenia.

Komunikat w związku ze sprawą wydała także miejscowa prokuratura. "Potwierdzamy wszczęcie dochodzenia w sprawie skargi złożonej w związku z incydentem z udziałem prywatnego pojazdu polskiego europosła Waldemara Budy. Ustalenia oparto na dostępnych dowodach fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia pojazdu. Obecnie nie jest jasne, w jaki sposób doszło do uszkodzenia. Dochodzenie jest w toku" – czytamy.

Z kolei RMF FM informuje o reakcji Parlamentu Europejskiego na całą sytuację. – Każdy taki incydent traktujemy poważnie i pozostajemy w kontakcie z lokalnymi władzami – przekazały dziennikarce rozgłośni źródła w PE.

