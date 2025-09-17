Znaleziono kolejnego drona. Szczegóły akcji służb na Lubelszczyźnie

Drona znaleziono w środę w miejscowości Stanisławka w powiecie zamojskim na Lubelszczyźnie. – Tuż przed godziną 11:00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w kompleksie leśnym we wsi Stanisławka w gminie Sitno zauważony został obiekt przypominający dron. Skierowaliśmy tam patrol, który to potwierdził. Zabezpieczyliśmy teren, powiadomiliśmy służby i Prokuraturę Okręgową w Lublinie, która w tej sprawie wykonuje czynności. Nikt nie ucierpiał – poinformowała w rozmowie z Polsat News podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Jak ustaliła rozgłośnia RMF FM, dron, wykonany głównie ze styropianu, jest podobny do tych, które znajdowano w zeszłym tygodniu m.in. na terenie województwa lubelskiego. Według nieoficjalnych doniesień, bezzałogowiec spadł w lesie i zawisł na drzewach.

Rosyjskie drony na terytorium Polski

W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – stwierdzono w komunikacie. Natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że polską granicę przekroczyło 21 dronów.

Do tej pory fragmenty dronów znaleziono w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, Korytnica, Czyżów, Przymiarki, Sobótka i Smyków. Większość maszyn spadła na pola z dala od zabudowań, nie wyrządzając poważniejszych szkód. Śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce prowadzić będzie Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

