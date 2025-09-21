Zamknięte, bo zamknięte. Proszę nie drążyć

Zapytane o to przeze mnie MSWiA odpowiada okrągłymi zdaniami: „Zamknięcie granicy polsko-białoruskiej obowiązuje do odwołania i jest podyktowane troską o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest dla nas priorytetem”. Podobnie brzmi odpowiedź na pytanie, jakie są warunki ponownego otwarcia choćby jednego przejścia granicznego: „Przywrócimy ruch wtedy, kiedy granica będzie w pełni bezpieczna, gdy potwierdzą to informacje przekazane przez służby”.