Zamknięte, bo zamknięte. Proszę nie drążyć

Manewry Zapad-2025 się skończyły – granica z Białorusią pozostaje zamknięta. Dlaczego w ogóle ją zamknięto? Nie wiadomo.
Zapytane o to przeze mnie MSWiA odpowiada okrągłymi zdaniami: „Zamknięcie granicy polsko-białoruskiej obowiązuje do odwołania i jest podyktowane troską o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest dla nas priorytetem”. Podobnie brzmi odpowiedź na pytanie, jakie są warunki ponownego otwarcia choćby jednego przejścia granicznego: „Przywrócimy ruch wtedy, kiedy granica będzie w pełni bezpieczna, gdy potwierdzą to informacje przekazane przez służby”.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
