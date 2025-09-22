Awantura w Trybunale Stanu. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie

Rozgłośnia RMF FM poinformowała, że zawiadomienie w sprawie "fizycznego zaatakowania" sędziego Trybunału Stanu złożyła osoba prywatna. Pierwotnie pismo było skierowane do jednej z prokuratur poza Warszawą. Sprawa ma związek z wydarzeniami, do których doszło 3 września podczas posiedzenia Trybunału Stanu w sprawie immunitetu I prezes Sądu Najwyższego, a jednocześnie przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej.

Na salę rozpraw weszła grupa sędziów, która wcześniejszą decyzją TS została wykluczona z obrad, ponieważ byli przesłuchiwani w tej sprawie przez prokuraturę w charakterze świadków. Doszło do awantury. – Prosimy o wydanie tóg i biretów. Mamy obowiązkowe stawiennictwo – wezwał Jacek Dubois. – Dobrze, dzwonimy po policję – powiedział. – Do cholery, proszę zamilknąć! Dosyć tego. Proszę nie przeszkadzać. Obowiązuje kultura na tej sali – stwierdził wiceprzewodniczący TS Piotr Andrzejewski. – Kultura nie polega na tym, aby nie dopuszczano członków organu do organu – odparł Dubois. – To jest niegodne funkcji sędziego. Będziecie odpowiadać dyscyplinarnie – zagroził Andrzejewski, po czym zarządził przerwę w obradach. Wychodząc z sali, wiceszef TS pchnął krzesło sędziego Marcina Radwana-Röhrenschefa.

Trybunał Stanu zdecydował ws. Manowskiej

W miniony czwartek Trybunał Stanu na posiedzeniu niejawnym w trzyosobowym składzie umorzył postępowanie w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu I prezes SN dotyczył trzech wątków, m.in. niezwołania posiedzenia Trybunału Stanu dotyczącego regulaminu.

Pominięci członkowie trybunału w specjalnym oświadczeniu stwierdzili, że prace organu zostały praktycznie sparaliżowane przez dwie osoby. Jako winnych wskazano Manowską i wyznaczonego przez nią do prowadzenia sprawy wniosku o uchylenie jej immunitetu sędziego Piotra Andrzejewskiego.

Czytaj też:

Trybunał Stanu zdecydował ws. Manowskiej. Prokuratura Krajowa zabrała głos