Jest nowy szef stołecznej policji. "Rasowy pies na ciężkie czasy"

O tym, że decyzja ws. powołania Krzysztofa Ogrońskiego na szefa stołecznej policji już zapadła informuje w środę Onet.pl.

Mł. insp. Krzysztof Ogroński nowym szefem stołecznej policji

"Marcin Kierwiński, szef MSWiA zaakceptował jego kandydaturę i podpisał już jego oficjalne powołanie" – czytamy.

Uroczystość przekazania obowiązków nowemu komendantowi stołecznej policji ma się odbyć jeszcze dziś.

Ogroński zastąpi na tej funkcji insp. Dariusza Walichnowskiego. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu komendant główny policji insp. Marek Boroń już skierował do MSWiA wniosek o odwołanie Walichnowskiego. Według medialnych doniesień, powodem dymisji miały być problemy kadrowe w stołecznym garnizonie. Szefostwo policji miało wątpliwości dotyczące polityki kadrowej komendanta.

Kim jest Krzysztof Ogroński?

Krzysztof Ogroński pełnił dotychczas funkcję zastępcy komendanta stołecznego policji do spraw służby kryminalnej. Wcześniej był naczelnikiem wydziału kryminalnego stołecznej komendy. Jak podkreśla informator Onetu, " to "rasowy pies' na ciężkie i trudne czasy".

– Jest specjalistą od przestępczości wschodniej i wykrywania aktów sabotażu. To jego zasługą jest m.in. wykrycie przestępców, którzy stali za spaleniem centrum handlowego na Marywilskiej. To dobry kandydat na czasy, w których do aktów sabotażu dochodzi coraz częściej – twierdzi rozmówca portalu.

Dymisja w cieniu konfliktu

Według doniesień "Gazety Wyborczej", od dłuższego czasu trwał konflikt między władzą centralną i warszawskim ratuszem a szefem stołecznej policji. Jedną z przyczyn konfliktu miało być stanowisko komendanta w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie.

Walichnowski poparł pomysł jej wprowadzenia, podczas gdy radni Koalicji Obywatelskiej byli przeciw. – Łączenie tej kwestii z ruchem kadrowym jest absolutnie nieuprawnione – stwierdził wiceminister Czesław Mroczek. – Ani minister Kierwiński, ani ja nie sugerowaliśmy tej zmiany. Ten wniosek płynie z policji – przekonywał. Nie odniósł się jednak wprost do pytania, co jest powodem tej decyzji. – Komendant główny policji dokonuje oceny skuteczności działania swoich podwładnych, komendantów wojewódzkich, kierując się kryteriami, które odnoszą się do efektów działania – mówił. walichnowski

