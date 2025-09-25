Kolejny spór w rządzie. Tusk znów skrytykował minister

Portal money.pl informuje, że na ostatnim posiedzeniu rządu doszło do spięcia na linii premie Donald Tusk – minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szef rządu miał powiedzieć do polityk Polski 2050, "żeby zamiast zajmować się wszystkim, zajęła się tym, co do niej należy".

Po raz kolejny Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została skrytykowana przez premiera. Poprzednio powodem była afera KPO.

Tym razem szef rządu skrytykował minister również za KPO, ale w kontekście rewizji programu.

"W dwóch kwestiach stosowni ministrowie nie zgłosili zmian do KPO. Stało się tak pomimo licznych pism i informacji ustnych ode mnie i od mojego zastępcy do stosownych resortów. Informowaliśmy, że zmiany są konieczne, że wynikają z interesu Polaków, a ich przygotowanie jest wykonaniem woli premiera" – pisała na X minister funduszy i polityki regionalnej.

Money.pl, powołując się na swojego rozmówcę informuje, że "faktycznie poszło o to, że propozycję zmian w KPO miały zgłosić resorty finansów i klimatu, ale do tej pory tak się nie stało i to pomimo ponagleń ze strony Donalda Tuska". "Natomiast irytacja szefa rządu skupiła się na szefowej funduszy, bo ten resort ostatecznie za KPO odpowiada" – czytamy.

Co dalej z Polską 2050?

Z kolei rozmówcy z Polski 2050 sugerują, że sprawa ma drugie dno, czyli polityczną przyszłość Polski 2050. Zdaniem Polski 2050 "albo Tusk gra na to, żeby to Hołownia wszedł do rządu, albo chce maksymalnie osłabić Pełczyńską, zanim zostanie wicepremierem".

Tusk spotkał się z senatorami KO

Poza tym, jak informuje money.pl, we wtorek wieczorem premier Donald Tusk spotkał się z senatorami Koalicji Obywatelskiej. Tematami rozmów miały być m.in. bezpieczeństwo i kongres KO, ale pojawił się też wątek świadczący o tym, że premier nie jest pewien stabilnej większości w Sejmie.

Szef rządu "miał powiedzieć senatorom, że na nich liczy, ponieważ sytuacja w Sejmie staje się nieprzewidywalna i niestabilna, jeśli chodzi o zachowanie koalicjantów" – czytamy.

