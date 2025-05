Rewizja polskiego KPO. KE zdecydowała co dalej

– Wczoraj otrzymaliśmy z KE dokument, który ostatecznie potwierdza uzgodnienia dotyczące zmiany KPO. Zmiany, która miała być mała, a okazała się największą. Uwzględnia ona wszystkie pięć punktów, które odzwierciedlają cele strategiczne i rozwojowe Polski – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji prasowej.

Jak podkreśliła, jako pierwsi i jak dotąd jedyni w Unii Europejskiej, w ramach KPO tworzymy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności w wysokości 25 mld zł.

"Bardzo ważną zmianą w tej rewizji jest wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy. Apelowali o nią zarówno pracownicy jak i pracodawcy. Kluczowe jest to, aby PIP działała mądrzej i sprawniej, żeby nie kontrolowała na ślepo, a bardziej celowo. Do tego potrzebna jest reforma techniczna wewnątrz PIP i dostęp do lepszych danych" – dodał wiceminister Jan Szyszko.

Co się zmieni w KPO?

Jak podał resort w komunikacie, najważniejsze zmiany w KPO są następujące:

* Odporność i konkurencyjność gospodarki

* utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO), którego celem będzie zwiększenie bezpieczeństwa Polski oraz wzmocnienie naszej gotowości na sytuacje kryzysowe. Wsparcie wyniesie 25 mld zł. Pieniądze te przeznaczymy na schrony dla ludności, budowę infrastruktury niezbędnej dla potrzeb mobilności wojskowej, modernizację przedsiębiorstw istotnych dla sektoraa bezpieczeństwa i obronności

* rezygnacja z obowiązkowego oskładkowania wszystkich umów cywilno-prawnych (zlecenia, umowy o dzieło). Zastępujemy to wzmocnieniem kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w skutecznym egzekwowaniu przepisów prawa pracy.

* wzmocnienie programu InvestEU dla polskich firm – dzięki zasileniu kwotą 160 mln euro (ponad 679 mln zł) ze środków KPO, polskie małe i średnie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do pożyczek i kredytów na niezbędne inwestycje lub wsparcie płynności finansowej. Kwota pożyczek wyniesie do 10 mld zł.

* Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

* przekazanie dodatkowych 100 mln euro (ponad 424 mln zł) na termomodernizację szkół. Dzięki tej reformie wymienionych lub zmodernizowanych zostanie 270 źródeł ciepła w szkołach, a nie jak planowano 70. Modernizacja energetyczna obejmie 492 budynki szkolne i przyniesie niższe rachunki za energię dla tych placówek (pierwotnie planowano 250).

* Transformacja cyfrowa

* zmiany i doprecyzowanie zapisów do potrzeb szkół dotyczące wymagań technicznych inwestycji zapewnienia dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam.

* przeznaczenie dodatkowych 36 mln euro (ponad 152 mln zł) na wybudowanie trzech krajowych centrów przetwarzania danych, które poprawią poziom cyberbezpieczeństwa dla obywateli i firm.

* Zielona, inteligentna mobilność

* rozszerzenie zakresu wsparcia oferowanego na zakup, wynajem i leasing pojazdów elektrycznych o małe autobusy i małe samochody dostawcze. Poszerzenie grupy odbiorców wsparcia o organizacje pozarządowe, instytucje i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, placówki medyczne i oświatowe oraz parki narodowe.

* poszerzenie zakresu inwestycji o możliwość sfinansowania wymiany ponad 106,5 tys. starych tachografów na tachografy inteligentne w pojazdach ciężarowych wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Wsparcie wyniesie 76 mln euro (ponad 322 mln zł).

* Bezpieczeństwo energetyczne

* zwiększenie o 228 mln euro (ponad 968 mln zł) Funduszu Wsparcia Energetyki. Środki zostaną przeznaczone na modernizację sieci elektroenergetycznej i na wsparcie powstawania nowych OZE.

"Całość mandatu Rady Ministrów dotycząca obecnej rewizji KPO została zrealizowana i wynegocjowana z KE. Teraz czekamy już tylko na ostateczne, formalne zatwierdzenie tej rewizji przez Radę UE: – podsumowano w komunikacie.

