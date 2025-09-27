Wroński straci stanowisko w MSZ? Zaskakujące doniesienia

O odejściu Pawła Wrońskiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych informuje Press.pl.

Nieoficjalnie: Paweł Wroński przestanie być rzecznikiem MSZ

Z ustaleń serwisu wynika, że nowym rzecznikiem resortu ma zostać Maciej Wewiór, który w ostatnim czasie był wicedyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu.

Sam Wewiór nie potwierdza tych ustaleń. Jest jeden rzecznik MSZ i to jest Paweł Wroński. Dołączyłem do zespołu, któremu też Paweł przewodzi – przekonuje.

Z "Gazety Wyborczej" do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przypomnijmy, że Paweł Wroński rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych został w grudniu 2023 roku. Wcześniej od października 1990 roku pracował w "Gazecie Wyborczej". Początkowo związał się z oddziałem w Kielcach, następnie przeniósł się do redakcji ogólnopolskiej. Był tam autorem reportaży i wywiadów. W roku 2005 był korespondentem w Iraku. W kolejnych latach zajmował się już polityką krajową.

Jako dziennikarz publikował również w takich pismach, jak "Młoda Polska", "Courrier International", "Slovo" czy "Znak". Przez rok był także gospodarzem poranka w stacji TOK FM.

Wroński jest absolwentem studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 80. był członkiem duszpasterstwa akademickiego "Beczka" oraz działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Współpracował z prasą podziemną.

Czytaj też:

Kłótnia o samolot do USA. Prezydent zabrał głos

Czytaj też:

"Proszę nie manipulować, nie pracuje pan już w GW". Przydacz ostro odpowiada Wrońskiemu