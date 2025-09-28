Pokój jest wartością dużo istotniejszą niż relacje z Ukrainą

RYSZARD GROMADZKI: Jak w pana ocenie, w świetle wiedzy, którą dysponujemy, należy kwalifikować wydarzenia, które rozegrały się w nocy z 9 na 10 września w związku z wtargnięciem wrogich dronów w polską przestrzeń powietrzną? Czy był to akt agresji ze strony Rosji? A jeśli tak, to jakie motywy nią kierowały? Może jednak była to pomyłka, o której mówi prezydent Trump? Dopuszcza pan również inne scenariusze?

KRZYSZTOF BOSAK: Moim zdaniem, w świetle informacji, które uzyskaliśmy od rządu i przedstawicieli Sił Zbrojnych, nie ma żadnych wątpliwości, że była to przemyślana i przeprowadzona w plano – wy sposób operacja testowania sposobu działania polskiego i NATO-wskiego systemu obrony przeciwlotniczej, jego możliwości i zasobów, a także sposobu działania wszelkiego rodzaju procedur i reakcji politycznych, a nawet społecznych, w państwach zachodnich w sytuacji naruszenia przestrzeni powietrznej w tak dużej skali. Nie mamy w tej chwili innych informacji, które wskazywałyby na inny cel. Uważam, że należy to kwalifikować jako rodzaj ataku, bo ma on wrogi charak – ter, skutkuje uszczupleniem naszych zasobów militarnych oraz złamaniem prawa międzynarodowego. Należy odczytywać całą tę sytuację w kontekście ćwiczeń wojskowych "Zapad", które w tym czasie odbywały się na Białorusi, i szerszej czasowo sekwencji działań Rosji, mających charakter podnoszenia ich zdolności do prowadzenia operacji napastniczych wobec państw zachodnich.