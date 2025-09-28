Granica z Białorusią otwarta. Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków zachwyceni rządem
Granica z Białorusią otwarta. Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków zachwyceni rządem

Zapora na granicy polsko-białoruskiej, zdjęcie ilustracyjne
Zapora na granicy polsko-białoruskiej, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Kancelaria Premiera
MŁODZI WYKSZTAŁCENI I Z WIELKICH OŚRODKÓW || Kochani, jesteśmy pod wrażeniem empatycznej polityki rządu, który zdecydował się na krok, jakiego nigdy byśmy się nie spodziewali (ani nawet nie oczekiwali) ze strony Kaczafiego i pisiorów.

Otósh rząd w świeckim duchu "keine grenzen" zdecydował się otworzyć granicę z Białorusią – dowiedzieliśmy się z mediów.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem otwartości, tolerancji, a także takiego proaktywnego podejścia do polityki wschodniej. Otwarcie granic jest bowiem jasnym sygnałem, iż zapraszamy Białoruś do aktywniejszego wdrażania procesu integracji europejskiej.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

