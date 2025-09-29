Tajemnicze balony na Podlasiu. Doszło do zatrzymań

Kolejną próbę przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzowych z wykorzystaniem balonów meteorologicznych ujawnili funkcjonariusze Straży Granicznej i policji.

Mundurowi z SG natrafili na balony w kilku różnych miejscach przy wschodniej granicy Polski. Jak podaje RMF FM, chodzi o siedem lokalizacji. Obliczenia funkcjonariuszy wskazują, że balony przetransportowały około tysiąca kartonów papierosów. Przemyt jet wart około 180 tysięcy złotych. Z kolei policjanci zabezpieczyli pięć obiektów latających, które przeniosły nad granicą polsko-białoruską prawie tysiąc kartonów.

Kto został zatrzymany?

Jak przekazał radiu RMF FM Tomasz Krupa z podlaskiej policji, zatrzymano kilka osób, w tym dwóch Białorusinów w Sokółce. Straż Graniczna podaje, że wspomniane osoby usłyszały zarzuty z kodeksu karnego skarbowego.

Funkcjonariusze podkreślają, że przemytnicy wykorzystali sprzyjające warunki atmosferyczne, jak choćby silny wiatr wiejący ze wschodu, co ułatwiło transport balonów z terytorium Białorusi na teren Polski.

Jak podaje serwis rmf24.pl, że Straż Graniczna od początku roku przejęła już 104 balony wykorzystywane do przemytu. Z kolei policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt takich obiektów.

Zaskakujące odkrycie w sobotę

W sobotę nad ranem niedaleko centrum Białegostoku wylądował niezidentyfikowany balon z pakunkiem. Zaalarmowano służby.

Balon wylądował przy ul. Hetmańskiej. W paczce zamontowano lokalizator. Na miejsce wezwano pirotechników, którzy ustalili, że w środku są papierosy bez polskich znaków akcyzowych.

Nie był to jednak jedyny taki przypadek ostatniej nocy. Jak poinformowała Straż Graniczna, kolejny balon z kontrabanda został znaleziony w Kleosinie na Podlasiu.

Zatrzymano również dwóch Polaków, którzy mieli przy sobie pakunki z papierosami. Nie ujawniono jednak, gdzie doszło do zatrzymania. Wspomniane osoby usłyszały już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego.

