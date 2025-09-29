Kto wicepremierem z Polski 2050? Pojawiło się zaskakujące nazwisko

W poniedziałek wieczorem spotka się klub parlamentarny Polski 2050. Politycy będą dyskutować na temat rekomendacji przedstawiciela tej partii na stanowisko wicepremiera.

Faworytką jest minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która ma wsparcie Szymona Hołowni.

Kto wicepremierem z Polski 2050?

Portal money.pl informuje jednak, że nie ma 100-procentowej pewności, czy minister zdobędzie akceptację klubu parlamentarnego. "Może się pojawić konkurentka w postaci Pauliny Hennig-Kloski" – mówi portalowi polityk Polski 2050.

Zdaniem rozmówcy portalu "wynik trudno przewidzieć, bo obie mają mniej więcej podobną liczbę zwolenników". "Szymon Hołownia otwarcie popiera Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Ale od soboty ma dużo mniejszy realny wpływ na klub" – dodaje.

Inny polityk Polski 2050 mówi portalowi, że "nie ma powodu, by się spieszyć z decyzją". "Nie musimy robić tego teraz, a jeśli wybór ma być dokonany już, to lepiej, żeby to była Henning-Kloska. Wskazanie Pełczyńskiej-Nałęcz to otwarta wojna z KO i perspektywa rozpadu klubu" – stwierdził.

Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050, powiedział money.pl, że jest lojalny wobec koleżanek i kolegów. "Obiecałem im, że najpierw przedstawię moją wizję klubu, partii, jej funkcjonowania oraz tego, kto powinien być wicepremierem" – mówił.

Jeden z polityków Polski 2050 spekuluje o powrocie Michała Kobosko z Parlamentu Europejskiego. "Mógłby zostać szefem partii i wicepremierem z teką ministra kultury" – powiedział.

Hołownia chce do ONZ

W poniedziałek marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że w piątek złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Czytaj też:

"Kosiniak-Kamysz był niebywale umęczony". PSL ma dość HołowniCzytaj też:

Hołownia żegna się z polityką. "Złożyłem aplikację"