"Nie ma tego w umowie". Szłapka rozwiewa nadzieje Hołowni

– Ale nie ma tego w umowie. Znaczy, liderzy wszystkich ugrupowań tworzących koalicję 15 października umówili się na współpracę, podpisując umowę koalicyjną i to jest nasza konstytucja – powiedział Adam Szłapka w TVP Info, pytany o warunek postawiony przez Szymona Hołownię. Polityk przekonuje, że jego partia powinna otrzymać funkcję wicepremiera po tym, gdy on przestanie być marszałkiem Sejmu.

– Jeżeli cokolwiek ma być tam zmienione, muszą się zgodzić wszyscy partnerzy. Tego warunku nie ma w umowie koalicyjnej, w umowie koalicyjnej jest zapisane to, że przez pierwszą połowę kadencji marszałkiem Sejmu jest Szymon Hołownia, przez drugą połowę kadencji marszałkiem Sejmu jest Włodzimierz Czarzasty – kontynuował rzecznik rządu.

– Trudno mi sobie wyobrazić, żeby słowo, które zostało dane i sygnowane własnym podpisem zostało złamane przez któregokolwiek z partnerów koalicyjnych. I to, co jest do wypełnienia, to jest to, co jest w umowie koalicyjnej, to, czego nie ma, to już nie dodajemy tego – stwierdził Szłapka. – Liderzy się zgodzili na pewne warunki w umowie koalicyjnej i tyle. Innych warunków tam nie ma, o których mówi pan marszałek Hołownia, o tych sprawach już dalej decyduje pan premier, ta osoba, która jest do tego powołana, jeśli chodzi o dobór ministrów i swoich najbliższych współpracowników – podsumował.

Trzęsienie ziemi w Polsce 2050

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Hołownia złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Rada Krajowa Polski 2050 rekomendowała na funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej Hołownia poinformował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

Jednocześnie Ryszard Petru ogłosił, że zamierza ubiegać się o stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Przedstawił pięć postulatów, które w jego ocenie mają przekonać członków partii do jego kandydatury i być głównym przekazem ugrupowania na najbliższe dwa lata. Petru zapowiedział, że chce odzyskać wyborców, którzy głosowali na Polskę 2050 w 2023 r. i wrócić do postulatów, które przyczyniły się do sukcesu Trzeciej Drogi.

