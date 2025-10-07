Będzie kłótnia o nowego marszałka? Poseł Polski 2050: Nie poprę Czarzastego

– Będzie mi ciężko poprzeć tę kandydaturę. Uważam, że nie będzie dobrym marszałkiem – stwierdziła posłanka. Podkreśliła, że jest to jej prywatne stanowisko, a nie oficjalne stanowisko klubu.

Rotacja na stanowisku marszałka Sejmu

Zgodnie z umową koalicyjną, obecny marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma ustąpić ze stanowiska 13 listopada. Od następnego dnia funkcję przejąć ma współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty. Buczyńska zaznaczyła także, że Hołownia "nigdy nie zakładał, że będzie przyspawany do stołka przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat", nawiązując do długotrwałej obecności niektórych polityków na wysokich stanowiskach.

Hołownia poinformował we wtorek, że szczegóły zmiany zostały już omówione z Czarzastym i nie będzie zwoływane dodatkowe posiedzenie Sejmu w tej sprawie. Lider Polski 2050 podkreślił, że warunkiem rotacji jest wcześniejsze powołanie rekomendowanej przez jego ugrupowanie minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera.

Czarzasty: Są ważniejsze sprawy niż zmiana marszałka

Tymczasem we wtorek Włodzimierz Czarzasty, podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie, apelował o spokój i dystans w sprawie planowanej zmiany na stanowisku marszałka. – Wydaje mi się, że za dużo się skupiamy na tej sprawie. Gwarantuję wam, że Polki i Polacy naprawdę nie żyją tym tematem i są sprawy ważniejsze od tego, czy nastąpi zmiana marszałka w październiku, listopadzie czy grudniu i czy w ogóle nastąpi. Mówię wam to jako osoba, która powinna być zainteresowana, ale naprawdę trzeba wykazywać w tej sprawie luz i rozsądek – stwierdził.

Czarzasty odmówił także komentowania słów Hołowni dotyczących równowagi w koalicji. – Nie będę tłumaczył słów Szymona Hołowni, bo się gubię. Znamy umowę koalicyjną, znamy terminy. Jeżeli pan Hołownia chce cokolwiek wnosić w tej sprawie, powinien zwołać koalicję i powinniśmy o tym porozmawiać – dodał.

