Duże zmiany w Sejmie. Czarzasty: Trzeba wykazywać w tej sprawie luz i rozsądek

Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia (Polska 2050) będzie marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. Potem ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), obecnie wicemarszałek.

We wtorek podczas konferencji prasowej Hołownia mówił o ustaleniach z Czarzastym co do zmiany w fotelu marszałka. – Umówiliśmy się wstępnie, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – powiedział.

Czarzasty: Są ważniejsze rzeczy

Pytany o kwestię zmian na stanowisku marszałka Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazywał, że politycy i media powinni zajmować się ważniejszymi sprawami niż kwestie personalne.

– Wydaje mi się, że za dużo się skupiamy na tej sprawie. Gwarantuje wam, że Polki i Polacy naprawdę nie żyją tym tematem i są sprawy ważniejsze od tego, czy nastąpi zmiana marszałka w październiku, listopadzie czy grudniu i czy w ogóle nastąpi. Mówię wam to jako osoba, która powinna być zainteresowana, ale naprawdę trzeba wykazywać w tej sprawie luz i rozsądek – powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie.

Czarzasty nie chciał się odnieść do swoistego ultimatum Hołowni, który stwierdził, że "jeżeli Lewica ma mieć marszałka i wicepremiera, to my też nie możemy zostać tylko z samymi ministrami, ewentualnie z jednym wicemarszałkiem, bo to zaburza równowagę w koalicji".

– Po pierwsze jest mi niezręcznie, a po drugie nie chcę tego robić. Nie będę tłumaczył słów Szymona Hołowni, bo się gubię. W związku z tym nie będę tego [robić – przyp. red.]. Nie chcę dorzucać do wszystkich tych spraw dodatkowych jakichś elementów. Znamy umowę koalicyjną, znamy terminy, jeżeli pan Hołownia chce cokolwiek wnosić w tej sprawie, powinien zwołać koalicję i powinniśmy o tym porozmawiać – powiedział.

