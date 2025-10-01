Jaka przyszłość koalicji? Dziennikarz nie mógł uwierzyć w to, co powiedział Czarzasty

Współpraca w koalicji rządzącej, wbrew rytualnym zapewnieniom jej członków, nie przebiega bez zakłóceń. W piątek Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji infrastruktury. To tylko jeden z przykładów różnicy zdań w koalicji 15 października.

Co dalej z koalicją?

Osobną kwestią, wynikającą z umowy koalicyjnej, jest zmiana na fotelu marszałka Sejmu. W połowie kadencji ma go zająć Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Początkowo spekulowano, że obecny marszałek Szymon Hołownia nie będzie chciał zrzec się funkcji. Jednak po ostatnich doniesieniach o planach lidera Polski 2050 sprawa wydaje się być już nieaktualna. Podobnie zdaje się myśleć sam Czarzasty, który w środowej rozmowie na antenie RMF FM podkreślał, że koalicjanci powinni respektować zawarte porozumienie.

– To wynika z umowy koalicyjnej. (...) W czasach trudnych, bo jest trudny czas w każdym kraju w Europie, mamy wojnę, mamy historię, umowa koalicyjna jest taką konstytucją, której nie powinno się zmieniać (...) Umowa w każdym wymiarze (...) powinna być stabilnie realizowana (...) nie chodzi w tym wszystkim o Czarzastego, żeby była jasność, tylko chodzi o jakiś tam ład i porządek i jakieś wzajemne zaufanie – powiedział.

Obecny wicemarszałek Sejmu był również pytany o to, czy jego zdaniem koalicja przetrwa kolejne dwa lata. Czarzasty zaskoczył prowadzącego odpowiedzią, wskazując nie tylko, że koalicja przetrwa, ale także wygra następne wybory.

– Myślę, że słowo "dotrwa" nawet ma taki wydźwięk pejoratywny. Uważam, że jest (Tusk – przyp. red.) dobrym premierem. Uważam, że kadencja jest 4-letnia, jesteśmy po dwóch latach, zobaczymy, jak będą wyglądały dwa lata. Uważam, że dobrze i uważam, że ta koalicja będzie sprawowała władzę przez następne cztery lata – stwierdził.

