BBN odpowiada Sterczewskiemu. "Wypowiedź nie do przyjęcia i kłamliwa"

– Ten i poprzedni rząd woli piękne hasła i hashtagi typu "murem za polskim mundurem", a prawda jest taka, że granica nie jest wystarczająco szczelna – stwierdził w programie "Polityczny WF" poseł KO Franciszek Sterczewski, który niedawno brał udział w rejsie Flotylii Sumud z pomocą humanitarną do Gazy.

– Ten żołnierzy by nie zginął, gdyby zamiast takiego podejścia były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie sytuacje, w których dochodzi do szarpanin i konfliktów – powiedział Sterczewski.



Słowa polityka spotkały się ze zdecydowaną reakcję BBN. "Skandaliczna wypowiedź Franciszka Sterczewskiego. Nie do przyjęcia i kłamliwa" –zauważa Biuro. Dalej BBN odniosło się faktów. "1) Przyczyną śmierci Ś.P. sierżanta Mateusza Sitka była napaść, której dopuścił się obcokrajowiec sprowadzony pod granicę białorusko-polską przez białoruskie służby. Ten młody żołnierz zginął, strzegąc nienaruszalności granicy naszej Ojczyzny, za co należy mu się wieczna pamięć i cześć.

3) Wojsko Polskie realizuje zadania pomocy Straży granicznej w trybie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej oraz Postanowienia z dnia 3 października 2025 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej. Postanowienia wydano zgodnie z obowiązującymi procedurami, na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914) i wniosku Rady Ministrów. Twierdzenie, że żołnierze realizują zadania poza procedurami, jest kłamstwem".

Czytaj też:

"Nie powinien go pouczać". Minister uderza w SterczewskiegoCzytaj też:

"Zatkało mnie". Po słowach Grabca dziennikarka zaniemówiła