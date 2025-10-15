Horror w Małopolsce: Ciała trzech osób w domu. Zatrzymano 25-latka

Horror w Barcicach pod Starym Sączem w województwie mazowieckim.

Rodzinna tragedia pod Starym Sączem: Nie żyją trzy osoby

To tam w środę nad ranem w jednym z domów ujawniono zwłoki trzech osób. Chodzi o kobietę w wieku 52 lat oraz mężczyzn w wieku 45 i 66 lat. Cała trójka była ze sobą spokrewniona.

Śledczy mieli podstawy podejrzewać, że do ich śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Ofiary miały bowiem obrażenia głowy. Podejrzenie padło na jednego z mieszkańców tego domu, 25-letniego syna jednej z ofiar. Zarządzono poszukiwania mężczyzny. Na miejsce zbrodni ściągnięto dodatkowe siły policji z Krakowa i Nowego Sącza.

Policyjna obława. Zatrzymano 25-latka

Policyjna obława szybko przyniosła efekt. Przed godziną 10. mężczyzna został odnaleziony w jednym z pustostanów. Prawdopodobnie jest to sprawca zabójstwa trzech osób.

– Nie możemy mówić o pewności, ale jest podejrzenie, że to on może stać za tym zdarzeniem, które miało miejsce kilka godzin wcześniej – poinformowała w internetowym radiu RMF24 rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.

