Premier chwali sędziego. "Stanął absolutnie na wysokości zadania"

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream ukraińskiego nurka Wołodymyra Żurawlowa i uchylił mu tymczasowy areszt. Mężczyzna był ścigany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Niemcy.

Tusk: Jeśli Ukrainiec walczy z Rosją, to należy mu się chwała, a nie areszt

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk podczas wystąpienia na Europejskim Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. – Jadąc do Olsztyna usłyszałem, że polski sędzia stanął absolutnie na wysokości zadania – oświadczył.

– Nie jest moją rolą jako premiera recenzować działania sądów (...), ale po tym, co się zdarzyło mogę powiedzieć, że mam wielką satysfakcję, że polski sędzia powiedział te bardzo proste słowa: Jeśli Ukrainiec walczy z Rosją, to należy mu się chwała, a nie areszt – stwierdził szef rządu.

Podkreślił, że zanim sprawa trafiła do sądu, przez długie miesiące był zaangażowany w to, aby "ludzi, bohaterów nie spotykała kara tylko dlatego, że takie są procedury albo wciąż dość paskudne interesy". – Dlatego jako Polak, jako premier miałem tu osobistą satysfakcję – powtórzył.

Sędzia Łubowski o upolitycznieniu niemieckich sądów

Sędzia, który decydował w sprawie Wołodymyra Żurawlowa, to Dariusz Łubowski. – Po pierwsze, jest pan wolny – zwrócił się do Ukraińca.

Następnie przekazał, że wniosek władz niemieckich o wydanie mężczyzny nie zasługuje na uwzględnienie. Wyjaśnił, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustalenie, czy ścigany dopuścił się zarzucanego mu przez stronę niemiecką czynu, a jedynie, czy czyn ten może stanowić podstawę do wykonania europejskiego nakazu aresztowania.

– Sąd polski nie dysponuje w tej sprawie żadnymi dowodami, albowiem strona niemiecka przesłała jedynie bardzo ogólne informacje – dodał.

Sędzia, powołując się na obrońców Ukraińca, wspomniał o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości w Niemczech. – Jako przykład całkowitego upolitycznienia niemieckiego sądownictwa obrona wskazała, że sędziowie są wybierani i awansowani przez polityków. Obsadzenie sądów niemieckich, a przede wszystkim sądów federalnych następuje działaczami partyjnymi – powiedział.

– Jeśli Ukraina zorganizowała zbrojną misję zniszczenia rurociągów wroga (...), to działania te nie były bezprawne. Przeciwnie – były uzasadnione, racjonalne i sprawiedliwe – wskazał sędzia Łubowski.

Wysadzenie Nord Stream

We wrześniu 2022 r. wysadzone zostały dwie nitki Nord Stream 1 i jedna z dwóch nitek Nord Stream 2. Druga nitka tego gazociągu, której roczna przepustowość wynosi 27,5 mld m3 gazu, nie jest uszkodzona, ale nigdy nie była użytkowana. Rosja regularnie naciska na Niemcy w sprawie jej uruchomienia.

