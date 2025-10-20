Polska nie wyda Ukraińca Niemcom. Jest stanowisko prezydenta

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie stronie niemieckiej podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream ukraińskiego nurka Wołodymyra Żurawlowa i uchylił mu tymczasowy areszt. Mężczyzna był ścigany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Niemcy.

Nawrocki: Bardzo dobrze, że Żurawlow zostaje w Polsce

Prezydent Karol Nawrocki, który w poniedziałek przebywa z wizytą na Litwie, był pytany podczas konferencji prasowej o to, czy Żurawlow mógłby liczyć na sprawiedliwy proces w Niemczech i co Polska powinna zrobić, jeśli strona niemiecka cały czas będzie się o niego upominać.

– To bardzo dobrze, że pan Żurawlow zostaje w Polsce. Zgadzam się z tym, że po stronie niemieckiej mógłby nie czekać go sprawiedliwy proces, bowiem pamiętam, że Nord Stream 2 było przedsięwzięciem, które miało dawać zyski państwu niemieckiemu i wówczas nie było ważne to, że Rosja zbroi się do wojny za sprawą miliardowych zysków z tej transakcji – argumentował prezydent.

– Trzeba pamiętać, że mówimy o porozumieniu państwa, które dotowało agresora, za sprawą kupowania gazu, i mówimy o państwie agresorze w czasie wojny, jaką obecnie przeżywamy za naszymi wschodnimi granicami – wskazał.

Prezydent o Niemczech i Nord Stream 2. "Można zakładać"

Nawrocki podkreślił, że "sytuacja jest wyjątkowa i szczególna". – Nie można karać obywatela Ukrainy za to, że w czasie, gdy jego państwo jest demolowane przez Władimira Putina, angażuje się w tego typu działania – ocenił.

Jak dodał, "biorąc pod uwagę interesy państwa niemieckiego w kontekście Nord Stream 2, można zakładać – zresztą tak też brzmiała część sentencji wyroku – że tam (w Niemczech – red.) argumenty biznesowe czy ekonomiczne wzięłyby górę nad zdrowym rozsądkiem".

Czytaj też:

Polska nie wyda podejrzanego ws. Nord Stream. Jest reakcja Niemiec