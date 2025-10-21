Hołownia reaguje na plotki. "Skupiam się na dwóch rzeczach"

Kiedy marszałek Sejmu został we wtorek zapytany o tę sprawę przez dziennikarzy w Sejmie, odparł: "Proszę zapytać plotkarzy, dlaczego plotkują, a nie mnie". Hołownia zwrócił uwagę, że prezydent odnosząc się do tych doniesień, był nimi nieco zaskoczony.

Hołownia ambasadorem w USA? "Nikt takich propozycji mi nie składał"

– Nikt takich propozycji mi nie składał, ani ja nie prowadzę rozmów w tej sprawie. Skupiam się wyłącznie na dwóch rzeczach: dokończeniu kadencji marszałka Sejmu i procesie rekrutacyjnym na komisarza ds. uchodźców, który to w ostatnich dniach mocno przyspieszył – oświadczył stanowczo Hołownia.

Lider Polski 2050 potwierdził jednocześnie poniedziałkowe twierdzenia wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego. – Szanse wzrosły. Wzrosły, myślę że w sposób znaczący – powiedział.

"Wyborcza" o planie "b" Szymona Hołowni

Pod koniec września marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną, Hołownia w listopadzie przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

W poniedziałek niespodziewanie pojawiły się kolejne doniesienia o rzekomych planach lidera Polski 2050. Jeśli Hołownia nie zostanie wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców, to ma "plan B" – napisała "Gazeta Wyborcza", powołując się na polityków Polski 2050. Chodzi o funkcję ambasadora RP w USA. Hołownia miał powiedzieć swoim współpracownikom, że jego kandydatura byłaby dobrze przyjęta przez Pałac Prezydencki.

