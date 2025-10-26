Wędrówki ludów w salonach moto
Kraj
  Jacek Przybylski

Wędrówki ludów w salonach moto

Czerwony Smok szturmem wdziera się do Europy. Chińscy producenci z miesiąca na miesiąc zdobywają coraz większy udział w rynku. Tradycyjne marki szukają więc sposobów, aby obronić swój udział w motoryzacyjnym torcie. I chodzi nie tylko o promocje, lecz także premiery takich modeli, przy których serce zaczyna bić szybciej

Legendarna Honda Prelude – dobrze znana nie tylko fanom filmów z cyklu "Szybcy i wściekli" – powraca na drogi! Najnowsze wcielenie modelu będącego wcieleniem marzeń nastolatków z lat 90. ubiegłego wieku na szczęście nie zmieniła się w modnego SUV-a. Klasyczne coupé znów przyciąga wzrok przechodniów i innych kierowców. Kusi sportowym charakterem, aerodynamiczną sylwetką i prowokuje zalotnymi, opływowymi kształtami. Wrażenie robi zwłaszcza gładka i czysta linia dachu, którą Japończykom udało się uzyskać dzięki technologii lutowania laserowego. Aby Hondzie łatwiej było zdobyć serca młodych kierowców, klamki drzwi są zlicowane (co jednocześnie poprawia aerodynamikę auta), nowoczesne LED-owe reflektory przypominają skrzydła. W kabinie o sportowych ambicjach modelu przypominają m.in. skórzane fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, sportowa kierownica, aluminiowe łopatki do "przełączania biegów" oraz przycisk S+.

