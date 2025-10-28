Nieoficjalnie: Żurek wystąpi o uchylenie immunitetu Ziobrze

Informację podaje nieoficjalnie TVN24. "Wniosek o uchylenie immunitetu ma mieć związek z Funduszem Sprawiedliwości. Według śledczych Zbigniew Ziobro miał kierować procederem" – przekazano. Na godz. 11:30 zapowiedziana została konferencja prasowa prok. Anny Adamiak, rzecznik PG. Tematem spotkania z mediami jest "nowy wniosek o uchylenie immunitetu w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości".

We wtorek prokurator z Zespołu Śledczego Nr 2 Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko posłowi PiS Michałowi Wosiowi. Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz przywłaszczenia mienia publicznego o wartości 25 mln zł.

Sprawa dotyczy rzekomych nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości, ze środków którego został zakupiony m.in. system Pegasus. Prokuratura badała, czy w latach 2016-2023 niektórzy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości wydawali pieniądze z FS w sposób uznaniowy, czyli przekazywali środki podmiotom, które nie miały do tego prawa, czym działali na szkodę Skarbu Państwa.

Woś: Waldek, tylko nie płacz

W czwartek pełnomocnik Michała Wosia, mec. Adam Gomoła poinformował, że posłowi PiS zajęto dom, samochód, rachunki bankowe i nałożono 200 tys. zł kary "za spóźnienie na przesłuchanie".

"Widzieliście kiedyś 25 000 000 zł na koncie? Tylko, że na minusie… drobny szczegół. Zdążyłem Żurkowi zostawić 12 groszy. Waldek, tylko nie płacz proszę" – napisał na platformie X Woś, nawiązując do słynnej piosenki Kazika Staszewskiego.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak wydał komunikat, w którym przypomniał, że "w toku śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 PK wydał postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych oraz o zabezpieczeniu majątkowym wobec Michała Wosia, podejrzanego o przekroczenie uprawnień w związku z przekazaniem CBA 25 mln zł ze środków Funduszu na zakup oprogramowania Pegasus".

