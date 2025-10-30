Tusk wprowadzony w błąd ws. CPK? "Wyciągnie konsekwencje"

Joanna Mucha, była posłanka PO, obecnie wiceszefowa Polski 2050, w środowym programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News odniosła się do afery wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Mucha o sprawie działki dla CPK: Ktoś wprowadził premiera w błąd

Przypomnijmy, że w miniony poniedziałek Wirtualna Polska ujawniła, że tuż przed oddaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż strategicznej działki pod CPK. Komentując te doniesienia premier Donald Tusk podkreślił, że sprawa od kilku miesięcy jest w prokuraturze. "Mateusz Morawiecki zawsze umiał w działki, a pisowski minister od CPK Horała tłumaczył, że jak kraść, to tylko zgodnie z procedurami. Mam dla nich złą wiadomość: sprawa przekrętu opisanego przez WP od kilku miesięcy jest w prokuraturze. Zgodnie z procedurami oczywiście" – napisał Tusk. Co znamienne, formalnie śledztwo ruszyło jednak dopiero w poniedziałek, a więc już po publikacji artykułu.

– To znaczy, że pana premiera ktoś wprowadził w błąd. I myślę, że pan premier wyciągnie wnioski i wyciągnie konsekwencje wobec osoby, która to zrobiła – powiedziała Joanna Mucha.

"W ierzchołek g óry lodowej"

Posłanka tłumaczyła, iż obecnie nie ma odpowiedzi na pytanie, czy w procederze tym zawinił Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), zarząd CPK czy Ministerstwo Sprawiedliwości z prokuraturą.

– My dzisiaj znamy wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą całego tego procederu. Nie chciałabym rzucać żadnych oskarżeń, dlatego że – wydaje mi się – wiemy za mało – podkreśliła polityk.

Przypomnijmy, że także w środę Joanna Mucha potwierdziła, że będzie ubiegała się o funkcję szefowej Polski 2050. Decyzję tę ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych.

