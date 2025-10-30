Rosjanie kontrolują ruch autobusowy z Polską. Jak to możliwe?

Gazeta przypomina, że gdy w lutym 2022 r. Rosja zaatakowała Ukrainę, Komisja Europejska w ekspresowym tempie podjęła decyzję o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla lotów pasażerskich z i do Rosji. Ale choć samolotem już nie można przybyć z tego kraju do Polski, to już autokarem – jak najbardziej.

Dziennik informuje, że obecnie połączeń autokarowych między Polską a Rosją jest osiem. W ubiegłym roku było ich sześć, w 2023 r. – osiem, w 2022 r. – 10, a 2021 r. – 11. "Jak to możliwe? Bo żaden rząd się tym nie zajął" – czytamy na pierwszej stronie czwartkowego wydania.

Rosjanie wożą pasażerów do Polski bez przeszkód

"Rz" tłumaczy, że dalej obowiązują przepisy z lat 90. ubiegłego wieku, na mocy których takie przewozy można prowadzić z Rosją. Jedyne ograniczenia to te wprowadzone w marcu 2021 r. z powodu pandemii Covid-19 i dotyczące przejść Bezledy-Bagrationowsk oraz Grzechotki-Mamonowo II.

Zgodnie z polskim prawem, aby takie połączenie działało, potrzeba dwóch spółek – polskiej i rosyjskiej. Tymczasem, jak ustalili dziennikarze, Główny Inspektor Ruchu Drogowego wydał w tym roku zgodę na dwa nowe połączenia autobusowe Królewiec-Warszawa, i choć powinny prowadzić je spółki z obu krajów, linie te kontrolują Rosjanie, którzy zarejestrowali firmy w Polsce.

Jak napisano w artykule, "na 13 firm dopuszczonych do przewozów na linii Rosja-Polska jedynie trzy to firmy stricte polskie". "Siedem zostało zarejestrowanych w Rosji lub Białorusi, zaś trzy kolejne choć zarejestrowane w Polsce, należą do Łotyszy i Rosjanina" – wylicza dziennik.

Coraz więcej obywateli Rosji w naszym kraju. "Jak to się ma do sankcji?"

– Jak to się ma do 19 pakietów sankcji, które zostały wprowadzone na różne podmioty, w związku ze współpracą z Rosją? – pyta na łamach gazety Andrzej Śliwka, poseł PiS.

Co na to MSWiA? Resort przekazał, że "zezwolenie na przewóz osób w międzynarodowym transporcie drogowym poza UE wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego" i że "przepisy ustawy nie wymagają przeprowadzenia uzgodnień z MSWiA czy Strażą Graniczną".

Ze statystyk SG przygotowanych dla "Rz" wynika, że od trzech lat do Polski przyjeżdża coraz więcej Rosjan. W tym roku (dane za okres od 1 stycznia do 30 września) wjechało do naszego kraju 79 tys. obywateli Federacji Rosyjskiej.

Czytaj też:

NATO ma plan dotyczący Kaliningradu na wypadek wojny z Rosją?