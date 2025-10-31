Koniec z zamykaniem obiektów sportowych z powodu hałasu. Jest podpis prezydenta

W nowelizacji do ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. kluczowy jest nowy artykuł, 38a.

"Uprawianie sportu na boiskach, kortach, bieżniach, lodowiskach, siłowniach plenerowych, skateparkach, rolkowiskach i pumptrackach stanowi powszechne korzystanie ze środowiska w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647), jeżeli odbywa się w ramach szkolenia sportowego albo aktywności sportowej o charakterze szkolnym lub rekreacyjnym" – czytamy w noweli.

Jak informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, "dzięki temu przepisowi stosowanie norm hałasu określonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zostanie wyłączone w odniesieniu do hałasu powstającego w związku z powszechnym korzystaniem ze środowiska w ramach: szkolenia sportowego, aktywności sportowej o charakterze szkolnym czy rekreacyjnej aktywności fizycznej".

Zmiany w ustawie o sporcie. Powodem decyzja sądu

Resort przypomniał, że zmiany w ustawie zostały zainicjowane przez ministra sportu po tym, jak sąd ograniczył możliwość korzystania z boiska w Puławach ze względu na zgłaszane przez mieszkańców skargi na hałas.

"Rozwiązanie pozwoli uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, pozwalając dzieciom, młodzieży i lokalnym społecznościom na korzystanie z ogólnodostępnych obiektów sportowych" – napisano w komunikacie MSiT.

