Wielka awaria znanej sieci komórkowej. Klienci mają poważne problemy

Na portalu Downdetector pojawiło się ponad 7 tys. zgłoszeń dotyczących problemów z siecią Play. Abonenci sieci najczęściej zgłaszają utrudnienia związane z połączeniami głosowymi, zasięgiem sieci komórkowej oraz internetem stacjonarnym.

Problemy występują m.in. w Gdańsku, w Warszawie, we Wrocławiu, w Płocku czy w Lublinie.

Play, odpowiadając na komentarze niektórych użytkowników, napisała: „Jesteśmy świadomi obecnych trudności i pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności usług. Bardzo prosimy o cierpliwość”.

Play to sieć telefonii komórkowej w Polsce, której operatorem jest P4. W 2019 roku Play miał 15 mln 35 tys. aktywnych kart SIM, co czyniło sieć pod tym względem największym operatorem w Polsce. Play oferuje usługi telefonii komórkowej (w systemach abonamentowym, na kartę i mieszanym), internetu mobilnego oraz telefonię stacjonarną dla klientów indywidualnych i biznesowych.

