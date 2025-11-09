Żaden telefon nie będzie już bezpieczny? Policja wyda miliony na izraelski system

Jak ustaliło RMF FM, formacja kupuje nowe oprogramowanie izraelskiej firmy Cellebrite oraz przedłuża licencje na kolejne pięć lat. Wartość kontraktu wynosi prawie 10 milionów złotych.

System odczyta niemal całą zawartość telefonu

Nowy system, w przeciwieństwie do kontrowersyjnego Pegasusa, nie działa zdalnie – wymaga fizycznego podłączenia telefonu do specjalnego urządzenia. Po uzyskaniu dostępu funkcjonariusze mogą jednak odczytać niemal całą zawartość telefonu: listy połączeń, wiadomości, zdjęcia, nagrania, historię przeglądarek, dane lokalizacyjne czy treści z komunikatorów.

Technologia Cellebrite umożliwia także odzyskiwanie usuniętych danych i uzyskiwanie dostępu do chmur internetowych. System analizuje aktywność w mediach społecznościowych oraz sygnalizuje m.in. transakcje kryptowalutowe. Jedną z nowych funkcji jest tzw. analiza odcieni koloru skóry, która służy do sortowania zdjęć i analizy klatek wideo. Policja podkreśla, że może to pomóc m.in. w identyfikacji ofiar przestępstw i analizie materiałów pedofilskich – bez konieczności ręcznego przeglądania tysięcy drastycznych fotografii.

"Nie możemy pozostawać w tyle za przestępcami"

W ramach przetargu policja zamawia również szkolenia funkcjonariuszy w obsłudze nowych narzędzi. Jak przekazuje RMF FM, w postępowaniu zgłosiła się jedna firma, która zaoferowała wykonanie zamówienia za 9 970 000 zł – zaledwie o 30 tys. zł mniej niż zakładał budżet Komendy Głównej Policji.

KGP zapewnia, że wykorzystywane technologie są stosowane zgodnie z prawem i z poszanowaniem praw człowieka. – Skoro technologie się rozwijają, nie możemy pozostawać w tyle za przestępcami. Musimy mieć możliwości skutecznej walki z nimi – mówi policyjny oficer cytowany przez RMF FM. Nowe oprogramowanie ma poprawić skuteczność śledczych w analizie rosnących ilości materiałów dowodowych gromadzonych w postępowaniach cyfrowych.

