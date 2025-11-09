Rząd reaguje na weto Nawrockiego. Oto nowy plan

Jak podaje Radio ZET, po piątkowej decyzji głowy państwa, gabinet Donalda Tuska nie zamierza rezygnować z planów objęcia specjalną ochroną terenów tzw. Międzyodrza. Zgodnie z "planem B", na tym obszarze ma powstać filii Wolińskiego Parku Narodowego.

W praktyce oznacza to, że Dolina Dolnej Odry będzie parkiem narodowym, tyle że formalnie będzie stanowić część innego – już istniejącego – parku. Jak wyjaśnia w rozmowie z rozgłośnią wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, w takiej sytuacji nie zachodzi potrzeba wejścia w życie ustawy, wystarczy rozporządzenie. Tym samym rządzący nie narażają się na kolejne weto ze strony prezydenta Nawrockiego.

– To musi być inicjatywa, którą zaakceptują samorządy. Trwają rozmowy ministerstwa z samorządami, jak wykonać ten ruch – podkreślił Rudawski.

Minister krytykuje decyzję Nawrockiego

Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie samodzielnego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry skrytykowała minister środowiska Paulina Hennig-Kloska. Polityk opublikowała post na platformie społecznościowej X.

"Zamiast po stronie państwa, dziedzictwa przyrodniczego, ponadczasowych wartości Pan Prezydent stanął dziś za interesem partyjnym" – napisała polityk Polski 2050.

Jak stwierdziła minister: "Zawetowanie ustawy tworzącej Park Narodowy Doliny Dolnej Odry to zwykle, oparte na kłamstwie politykierstwo. Nie ma żadnych prawdziwych minusów tej inicjatywy".

"Ogromnie mnie Pan dziś rozczarował Panie Prezydencie, zniweczył Pan prawie dwuletnią pracę lokalnych społeczności i samorządów, i naraził Miedzyodrze na degradację" – dodała.

Zdaniem szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szefernakera część mediów rozpowszechnia w tej sprawie dezinformację. "Rząd Tuska chciał blankietowej zgody na park, który mógł ograniczyć żeglugę na Odrze! Od lat żeglugę Odrą próbują ograniczać niemieckie fundacje i politycy. Można chronić przyrodę i jednocześnie nie blokować rozwoju, ale mimo wielu próśb i sugestii postanowiono działać wbrew interesowi gospodarczemu regionu" – napisał prezydencki minister.

Czytaj też:

"Fala dezinformacji w sprawie Parku Doliny Dolnej Odry". Cztery punktyCzytaj też:

Petycja do prezydenta o weto. "Wizja niemieckich stowarzyszeń"