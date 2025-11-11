"Wściekła zemsta". Duda: Po to władza chce zamknąć Ziobrę

Do nagonki urządzanej przez ekipę Donalda Tuska na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę oraz jego współpracowników Andrzej Duda odniósł się w swoim programie na Kanale Zero.

Andrzej Duda: To proces obalania rządów Zjednoczonej Prawicy

– To, co dzisiaj się dzieje wobec ministra Zbigniewa Ziobro, wobec jego współpracowników z Ministerstwa Sprawiedliwości, takich jak minister Woś, jest niczym innym, jak dalej trwającym procesem obalania rządów Zjednoczonej Prawicy – ocenił były prezydent.

Zdaniem Dudy, celem tej operacji jest unicestwienie PiS i doprowadzenie do sytuacji, w której nikt nie będzie chciał z politykami tej formacji współpracować. Środkiem do tego celu jest – podkreślił – wsadzanie ludzi do więzień.

– To brutalne ściganie ludzi, którzy w sposób bezwzględny walczyli z przestępczością, jest niczym innym, jak po prostu wściekłą zemstą, której obóz liberalno-lewicowy dokonuje za utratę władzy w roku 2015 – tłumaczył Duda. – Za to, że tej władzy nie mógł sprawować przez 8 lat; za to, że polskie państwo było zmieniane w sposób, który był poza ich kontrolą – dodał.

Duda zwrócił uwagę, że przed 2015 rokiem ekipa obecnie rządząca dysponowała szeregiem przywilejów. Ich utrata, w wyniku wygranej Zjednoczonej Prawicy spowodowała wściekłość.

Dopaść Ziobrę

Po tym, jak w piątek 7 listopada Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry, ABW dostała zadanie doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości do prokuratury. Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w związku funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem prokuratorów, były szef MS założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła z funduszu ponad 150 mln zł. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Ziobro zaprzecza wszystkim zarzutom. W niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych oskarżył premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o "sądową ustawę".

"Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony »dyżurny« sędzia Malinowski – wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty. Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali" – napisał Ziobro na platformie X.

