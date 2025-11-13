Granica z Białorusią zostanie wzmocniona. Będzie nowa bariera

Na granicy Polski z Białorusią powstanie nowe zabezpieczenie. Obok muru zbudowany zostanie kolczasty płot z siatki. Ta dodatkowa bariera ma wesprzeć funkcjonariuszy Straży Granicznej w powstrzymaniu i wyłapywaniu migrantów, którzy zdołają pokonać zbudowany w 2022 roku mur.

Granica z Białorusią. Siatka obok muru

Siatka ma biec wzdłuż istniejącej na polsko-białoruskiej granicy. Według założeń ma mieć wysokość 4 metrów. Poza siatką nowa konstrukcja ma być zbudowana z dwóch zwojów kolczastego drutu.

Pierwsza o sprawie napisała RMF FM. Redakcja dowiedziała się, że materiały budowlane zostały już przygotowane w pobliżu granicy. Budową zajmą się żołnierze wojsk inżynieryjnych. Prace mają wystartować w najbliższych dniach.

Zabezpieczenie granicy polsko-białoruskiej jest systematycznie rozszerzane. W kwietniu Straż Graniczna poinformowała, że przy granicy zostanie postawionych pięć nowych wież obserwacyjnych. Zmodernizowana zostanie też droga techniczna wzdłuż zapory.

Ochrona Polski przed migrantami od wschodu

Przypomnijmy, że od kiedy w 2021 r. białoruskie władze rozpoczęły akcję nasyłania nielegalnych migrantów, Polska zmuszona jest angażować znaczące siły wojskowe i porządkowe oraz środki finansowe, by zabezpieczyć granicę. Nielegalni cudzoziemcy są sprowadzani z najrozmaitszych państw Afryki i Azji. W przytłaczającej większości są to młodzi mężczyźni z państw, które nie są objęte działaniami wojennymi.

Początkowo środowiska lewicowe w Polsce starały się przeforsować narrację jakoby do Polski próbowali przedostać się jednie Syryjczycy i uchodźcy uciekający przed Talibami z Afganistanu.

Na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 r. stalowa zapora. Jej zadaniem jest zabezpieczenie granicy przed nielegalnymi cudzoziemcami. Uzupełnia ją tzw. bariera elektroniczna, rozciągnięta również na odcinki rzeczne. W minionym roku zmodernizowano obie zapory, na stalowej zamontowano dodatkowe poziome przęsła, a także zwoje concertiny.

Bariera elektroniczna to z kolei system kamer i czujników pomagający służbom monitorować granicę, działa na całej linii granicznej w Podlaskiem, jest uzupełnieniem zapory, zamontowano ją też wzdłuż granicznych rzek. Centrum monitoringu tego systemu znajduje się w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.