Rząd w obronie żydowskich środowisk. Chce "zapobiegać antysemityzmowi" w mediach

Na stronie Sejmu opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów dotyczący przyjęcia "Krajowej Strategii przeciwdziałania antysemityzmowi i wspierania życia żydowskiego na lata 2025–2030". Dokument przygotowano w Ministerstwie Sprawiedliwości we współpracy z innymi resortami.

Media i internet pod lupą

Czego dotyczą rządowe plany? Strategia zakłada m.in. zaostrzenie działań wobec przestępstw o charakterze antysemickim, w tym położenie większego nacisku na pracę policji i prokuratury, a także usprawnienie systemu monitorowania i zbierania danych dotyczących takich czynów. Mają zostać wdrożone rozwiązania ograniczające "mowę nienawiści oraz antysemityzm" w mediach – od prasy i telewizji po internet i media społecznościowe.

Projekt przewiduje m.in. "opracowanie i wdrożenie rozwiązań zapobiegania mowie nienawiści oraz antysemityzmowi w radiofonii, telewizji oraz na platformach audiowizualnych", jak również "opracowanie i wdrożenie rozwiązań zapobiegania mowie nienawiści oraz antysemityzmowi w prasie i mediach internetowych".

Strategia zakłada ponadto działania edukacyjne na temat antysemityzmu i Holokaustu w szkołach i na uczelniach.

Braun: Wkracza żydowski faszyzm

Krytycznie do projektu podchodzi mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, który stwierdził, że dokument nie przewiduje odpowiednich mechanizmów przeciwdziałania atakom na chrześcijan

"Ciekawe, że pomimo znacznej fali aktów chrystianofobii, nikomu nie przyszło dotąd do głowy przygotować: ‘Projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Krajowa Strategia przeciwdziałania chrystianofobii i wspierania życia chrześcijańskiego na lata 2025–2030’. Ale rząd nas zainspirował i stosowny projekt powstanie. Poczeka. Ale będzie kiedyś obowiązywał" – napisał mec. Kwaśniewski.

Oświadczenie wydała również Korona Grzegorza Brauna. Partia ocenia, że do Polski "wkracza żydowski faszyzm", a sama strategia jest element em realizacji interesów "światowego lobby żydowskiego".

Politycy twierdzą, że przyjęcie takiej definicji antysemityzmu, jaką forsuje uchwała, będzie miało poważne konsekwencje i może – prowadzić do realizacji interesów żydowskich kosztem Polaków. "Próba wprowadzenia go w życie nosi więc znamiona zdrady narodowej" – czytamy w oświadczeniu partii Brauna.

twitterCzytaj też:

Kard. Parolin: Antysemityzm jest rakiem, który trzeba zwalczyćCzytaj też:

Policja zatrzymała pisarza. Ośmielił się zadać Netanjahu niewłaściwe pytanie