Prezydent odmawia nominacji. Polacy zabrali głos

Podczas spotkania w Mińsku Mazowieckim prezydent tłumaczył, dlaczego odmówił podpisania nominacji sędziowskich.– Obowiązkiem prezydenta, który jest strażnikiem konstytucji, jest także domaganie się tego, aby sędziowie wydawali wyroki w imieniu Rzeczpospolitej, realizowali porządek konstytucyjno-prawny RP i aby każdy, kto został nominowany przez prezydenta czuł się takim samym sędzią, a nie "neo" i "paleosędzią". Dlatego odmówiłem nominacji 46 sędziom – oświadczył.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki uznał, że nie podpisze promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – poinformował w zeszłym tygodniu Donald Tusk. Jak stwierdził, to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Sondaż. Polacy o ruchach Karola Nawrockiego

"Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji oficerów wywiadu na pierwszy stopień oficerski i 46 sędziów na wyższe stanowiska. Jak ocenia Pani/Pan te decyzje?" – takie pytanie postawiono w sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research dla portalu rp.pl.

Pozytywnie decyzje te ocenia 30,9 proc. respondentów. Negatywnie działania prezydenta ocenia 39,4 proc. ankietowanych. 18,8 proc. badanych nie ma zdania o tej sprawie, a 10,8 proc. respondentów deklaruje, że o sprawie nie słyszeli.

– Negatywne zdanie na ten temat znacznie częściej wyrażają respondenci po pięćdziesiątym roku życia (53 proc.). Z decyzją prezydenta w większym stopniu nie zgadzają się osoby posiadające wyższe wykształcenie (44 proc.) oraz takie, których dochód wynosi od 5000 zł do 7000 zł netto (46 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

