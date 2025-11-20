"Tego właśnie się obawiałem". Poseł Polski 2050 oskarża Czarzastego

O zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu Czarzasty poinformował na konferencji prasowej w środę (dzień wcześniej został wybrany na funkcję marszałka). Dodał, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 listopada. Marszałek podpisał dokument w obecności dziennikarzy.

"Alkohol w miejscu pracy? Brzmi absurdalnie? Tak, jednak Sejm był takim miejscem, gdzie można było przed głosowaniami wychylić piwo, albo kielicha czystej. Koniec z tym! Nie minęła doba od wyboru Włodzimierza Czarzastego na stanowisko Marszałka Sejmu, a już wprowadza on bardzo ważną i wyczekiwaną przez Polki i Polaków zmianę. Alkohol wylatuje z Sejmu! Aż 81 proc. mieszkańców Polski chce, żeby w Sejmie alkohol nie był dostępny. Miejsce pracy nie służy do picia. Zwłaszcza pracy na rzecz lepszej przyszłości Polski. Polki i Polacy chcą? Lewica to dowozi!" – triumfuje formacja w mediach społecznościowych.

Poseł Ćwik: Obrażacie nas

Nie wszystkim podoba się taki ruch marszałka. Poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050 wskazuje, że problem rzekomego nadużywania alkoholu w Sejmie nie istnieje. "Dlaczego kłamiecie? Dlaczego robicie z polskich posłanek i posłów pijaków?" – pyta oburzony.

"Przez 2 lata kadencji były 3 incydenty: 1. Senator z Lewicy awanturował się w barze. 2. Były poseł ze swoim gościem i awantura w barze (to już jest zabronione) 3. Poseł z Konfederacji z chorobą alkoholową pijany na sali plenarnej (nie pił w restauracji/barze)" – wylicza polityk. "Pod publiczkę Marszałek Czarzasty i Lewico obrażacie posłów. Dobrze zrobiłem, że się wstrzymałem bo tego się właśnie obawiałem. Wykorzystywania funkcji Marszałka Sejmu do robienia polityki jednej partii" – podkreśla poseł Polski 2050.

