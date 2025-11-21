Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła decyzję. Petru: Na to czekałem

"Zdecydowałam się wystartować na przewodniczącą Polski 2050. Jestem w naszym ruchu od początku. Polska 2050 to jedyna partia, w której byłam, i jedyna, w której będę" – napisała Pełczyńska-Nałęcz w piątek na Facebooku.

"Na to czekałem. Pojawiła się konkurentka w rywalizacji o przywództwo w Polsce 2050" – stwierdził na portalu X Ryszard Petru. "Pamiętajcie: Katarzyna Pełczyńska proponuje tylko zmianę zaprzęgu. Ja proponuję zmianę kierunku" – dodał.

Zmiany w Polsce 2050. Pełczyńska-Nałęcz i Petru powalczą o przywództwo w partii

Petru o tym, że zamierza ubiegać się o stanowisko szefa Polski 2050, poinformował w październiku. Przedstawił pięć postulatów, które mają przekonać członków partii do jego kandydatury i być głównym przekazem ugrupowania na najbliższe dwa lata. Zapowiedział, że chce odzyskać wyborców, którzy głosowali na Polskę 2050 w 2023 r. i wrócić do postulatów, które przyczyniły się do sukcesu Trzeciej Drogi.

Petru ogłosił swoją kandydaturę po tym, jak lider ugrupowania Szymon Hołownia zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Hołownia złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Wkrótce potem Rada Krajowa Polski 2050 rekomendowała na funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej Hołownia poinformował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska z Polski 2050, ujawniła w środę, że "wiele osób namawia" Hołownię, żeby jednak wystartował w wyborach na przewodniczącego partii, które odbędą się w styczniu.

Hennig-Kloska powiedziała, że nie podjęła jeszcze decyzji, czy kandydować, ale potwierdziła, że rozważa taką opcję.

Sejm z nowym marszałkiem. Czarzasty zastąpił Hołownię

13 listopada Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Jego miejsce, zgodnie z umową koalicyjną, zajął Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Za wyborem Czarzastego głosowały we wtorek kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

Wymiana marszałka Sejmu w połowie kadencji to realizacja umowy koalicyjnej, jaką jesienią 2023 r. zawarli liderzy ugrupowań tworzących rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.