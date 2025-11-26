CBA w fundacji o. Rydzyka. W tle głośna sprawa

Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Fundacji "Lux Veritatis" z postanowieniem przeszukania i zabezpieczenia rzeczy. Polecenie w tej sprawie wydała Prokuratura Krajowa.

– Agenci zabezpieczyli dokumenty do śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz te dokumenty będą analizowane i weryfikowane – poinformował Dobrzyński, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Kolejne wejście CBA do siedziby fundacji o. Rydzyka

Funkcjonariusze CBA wkroczyli do biur fundacji kierowanej przez o. Tadeusza Rydzyka również w grudniu ubiegłego roku.

"Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA wykonują dzisiaj czynności procesowe w obiektach Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczane są dokumenty do śledztwa dotyczącego przekroczenie uprawnień przez byłego ministra kultury" – informował wówczas na platformie X Jacek Dobrzyński.

Akcja miała związek ze śledztwem w sprawie przekroczenia uprawnień przy zawarciu w 2018 r. umowy z fundacją Lux Veritatis na utworzenie Muzeum Pamięć i Tożsamość przez byłego ministra kultury Piotr Glińskiego. Fundacja otrzymała na ten cel z dotacji państwowych 294 mln zł, z czego z funduszu celowego MKiDN miało być przeznaczone 218 mln 944 tys. zł.

Resort kultury pozywa Fundację "Lux Veritatis"

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel poinformował w listopadzie br. o skierowaniu do sądu sprawy budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, za którą odpowiada Fundację "Lux Veritatis".

Zdaniem resortu, publiczne środki przyznane na ten cel zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem.

"Wobec braku woli do zawarcia ugody ze strony Fundacji Lux Veritatis ws. budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, złożyliśmy pozew do sądu. Wnosimy o unieważnienie umów zawartych pomiędzy ministremkultury a fundacją oraz zasądzenie kwoty 210 mln zł z odsetkami na rzecz skarbu państwa. Muzeum – TAK – ale na jasnych i transparentnych zasadach" – napisał Wróbel na swoim koncie na platformie X.

