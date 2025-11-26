CBA w fundacji o. Rydzyka. W tle głośna sprawa
Ojciec Tadeusz Rydzyk
Ojciec Tadeusz Rydzyk Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
Funkcjonariusze CBA weszli do siedziby fundacji "Lux Veritatis" ojca Tadeusza Rydzyka. Na miejscu zabezpieczono dokumenty do śledztwa toczącego się ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego pojawili się w siedzibie Fundacji "Lux Veritatis" z postanowieniem przeszukania i zabezpieczenia rzeczy. Polecenie w tej sprawie wydała Prokuratura Krajowa.

– Agenci zabezpieczyli dokumenty do śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz te dokumenty będą analizowane i weryfikowane – poinformował Dobrzyński, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Kolejne wejście CBA do siedziby fundacji o. Rydzyka

Funkcjonariusze CBA wkroczyli do biur fundacji kierowanej przez o. Tadeusza Rydzyka również w grudniu ubiegłego roku.

"Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA wykonują dzisiaj czynności procesowe w obiektach Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczane są dokumenty do śledztwa dotyczącego przekroczenie uprawnień przez byłego ministra kultury" – informował wówczas na platformie X Jacek Dobrzyński.

Akcja miała związek ze śledztwem w sprawie przekroczenia uprawnień przy zawarciu w 2018 r. umowy z fundacją Lux Veritatis na utworzenie Muzeum Pamięć i Tożsamość przez byłego ministra kultury Piotr Glińskiego. Fundacja otrzymała na ten cel z dotacji państwowych 294 mln zł, z czego z funduszu celowego MKiDN miało być przeznaczone 218 mln 944 tys. zł.

Resort kultury pozywa Fundację "Lux Veritatis"

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel poinformował w listopadzie br. o skierowaniu do sądu sprawy budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, za którą odpowiada Fundację "Lux Veritatis".

Zdaniem resortu, publiczne środki przyznane na ten cel zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem.

"Wobec braku woli do zawarcia ugody ze strony Fundacji Lux Veritatis ws. budowy Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu, złożyliśmy pozew do sądu. Wnosimy o unieważnienie umów zawartych pomiędzy ministremkultury a fundacją oraz zasądzenie kwoty 210 mln zł z odsetkami na rzecz skarbu państwa. Muzeum – TAK – ale na jasnych i transparentnych zasadach" – napisał Wróbel na swoim koncie na platformie X.

Źródło: polsatnews.pl / PAP, X, DoRzeczy.pl
