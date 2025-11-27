Tyle kosztowała podróż Hołowni do Etiopii. Ujawniono kwotę

O podróży Szymona Hołowni do Etiopii było głośno na początku listopada. Wszystko przez to, że w związku z tą wizytą nie pojawił się na przesłuchaniu. Ówczesny marszałek Sejmu miał 3 listopada po raz drugi złożyć zeznania w sprawie swoich słów o zamachu stanu.

Politycy Polski 2050 nie ukrywali, że wizyta Hołowni w Etiopii miała związek ze staraniami polityka o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Koszty pobytu polityka w tym kraju zostały pokryte w znacznej mierze przez Kancelarię Sejmu. Powód? Hołownia występował tam także w roli marszałka. O szczegóły wyjazdu Kancelarię Sejmu zapytał "Super Express".

Kancelaria Sejmu o podróży Hołowni do Etiopii

Jak dowiadujemy się z odpowiedzi na pytania gazety, celem wyjazdu były oficjalne spotkania marszałka z przedstawicielami parlamentu i rządu Etiopii. Podkreślono tu że był to wyjazd o charakterze dwustronnym, parlamentarnym.

"Dodatkowo Marszałek Sejmu spotykał się z przedstawicielami ONZ przy Unii Afrykańskiej, co miało związek z faktem kandydowania na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców" – czytamy.

Kancelaria Sejmu zaznaczyła, iż nie jest możliwe oddzielenie współpracy wielostronnej/bilateralnej, w ramach prowadzonej przez marszałka dyplomacji parlamentarnej od aspektu kampanijnego. "Działania w obu tych rolach służyły promowaniu interesów Polski na arenie międzynarodowej, wypełniały cele dyplomacji parlamentarnej oraz stanowiły realizację zadań Marszałka Sejmu w zakresie prowadzenia spraw, dotyczących stosunków Sejmu z parlamentami innych krajów. Wyjazd do Etiopii był bezpośrednim efektem spotkania Marszałka Sejmu z ambasadorami państw afrykańskich akredytowanych w Polsce, które odbyło się w Sejmie 21 czerwca 2024 r." – wskazano.

Koszt wizyty Hołowni. Gigantyczna kwota

W informacji przekazanych przez Kancelarię Sejmu znalazły się również koszty, poniesione przez nią w związku z wyjazdem Hołowni. Mowa tu o 58,98 tys. zł. 43.941,64 zł to koszt biletów lotniczych dla marszałka i towarzyszących mu dwóch urzędników, zaś 15.042,55 zł to koszt zakwaterowania.

"Koszt wizyty był współdzielony z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – pokryło ono m.in koszty wyżywienia i organizacji spotkania dyplomatycznego w Addis Abebie" – podano w odpowiedzi.

