Katastrofa w Krakowie. Zderzyły się tramwaje, wielu rannych

Do zdarzenia doszło około godziny 18 niedaleko Ronda Kocmyrzowskiego. Portal Love Kraków przekazał, że w wypadku zostało rannych około 20 osób. W najcięższym stanie znajduje się motorniczy tramwaju linii numer 5.

Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne poinformowało, że tramwaje linii 1, 5, 9, 14, 52 zostały przekierowane na trasy objazdowe.

Na miejscu działania ratownicze prowadzi PSP i 7 karetek pogotowia ratunkowego. Poważnie ranny jeden motorniczy oraz lżej rannych 34 pasażerów – informują władze miasta.

Wkrótce więcej informacji.

