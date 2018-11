– Wydawałoby się, że zachodnie ruchy LGBTQ osiągnęły już wszystko, na czym im zależało. Tymczasem nie widać końca coraz to nowych postulatów, które wywracają do góry nogami biologię i porządek prawny – zauważa Piotr Włoczyk w tekście „Tęczowy piątek codziennie”.

– Jakie było przesłanie ostatniej wizyty Donalda Tuska w Polsce? Co z niego wynika dla PiS, a co dla opozycji? – analizuje Piotr Semka w artykule „Nowe szaty króla opozycji”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Jeśli chce się zrozumieć „aferę KNF”, to trzeba zawiesić polityczne sympatie. W sprawie może być bowiem ubrudzonych wiele rąk – pisze Stefan Sękowski w tekście „Wielka afera w KNF”.

– Marsz Niepodległości jest od lat wielką demonstracją patriotów przeciwko liberalnym i lewicowym salonom – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Kiedy Dmowski maszeruje”.

– 11 listopada prezydent Andrzej Duda oznajmił, że inauguruje odbudowę pałacu Saskiego. Wszystko jednak wskazuje na to, że to tylko luźny pomysł. Nie wiadomo ani kiedy, ani jak, ani po co. Czyli jak zwykle – przekonuje Łukasz Warzecha w tekście „Pałacowa prowizorka”.

– Pierwszy film z serii „Fantastyczne zwierzęta” dawał nadzieję na nową, urokliwą serię fantazji. Drugi – „Zbrodnie Grindelwalda” – te nadzieje grzebie – stwierdza Piotr Gociek w artykule „Zbrodnie J.K. Rowling”.

– Gdyby Wojciech Smarzowski chciał zrobić rzeczywiście głęboki oraz wstrząsający film o „zbrodni i karze” kleru, to zamiast antyklerykalnego produkcyjniaka, który powstał, zekranizowałby „Miłosierdzie” Jeana Raspaila – radzi Tomasz P. Terlikowski w tekście „Kapłańska zbrodnia i kara”.

– Fantastyczna Czwórka zwiesiła głowy, Spider-Man przywdział żałobny strój, a Hulk gorzko zapłakał. Ich twórca Stan Lee odszedł z tego świata w wieku 95 lat – pisze Łukasz Czarnecki w artykule „Władca wyobraźni”.

– Islam nauczył się metod zachodnich, przećwiczył żargon politycznej poprawności, aby użyć go do swoich celów. Ma swoich pożytecznych idiotów, poznał się na naiwności ludzi Zachodu i dąży do podboju społeczności niewiernych – przekonuje Krzysztof Tyszka-Drozdowski w tekście „Islamskie lobby”.

– Amerykańsko-chińska wojna celna, odwołanie przyjazdu do Chin gen. Jamesa Mattisa, opublikowanie chińskiej białej księgi, a wreszcie bezprecedensowe wystąpienie wiceprezydenta Mike’a Pence’a w Hudson Institute. Co stanowi przyczynę tarć na linii Waszyngton – Pekin? – zastanawia się Maria Kądzielska w artykule „Gospodarcza zimna wojna?”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Łukasz Zboralski o zakończeniu kariery Agnieszki Radwańskiej.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 19 listopada 2018.