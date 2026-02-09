"Dopiero wrócił i już musi gasić pożar". Nowe informacje o Kaczyńskim

W ubiegły piątek po ponad tygodniowym leczeniu Jarosław Kaczyński opuścił szpital. Choć stan zdrowia polityka uległ poprawie, nie wróci on jeszcze do normalnej aktywności.

Nowe informacje o stanie Kaczyńskiego. "Pozostanie w domu"

Jak poinformował w rozmowie z "Super Expresem" rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, z uwagi na zalecenia lekarskie prezes przez najbliższe dni w tym tygodniu pozostanie w domu.

Z ustaleń gazety wynika ponadto, że lider PiS wrócił już jednak do obowiązków w partii i jest w stałym kontakcie ze współpracownikami. Okazuje się, że powrotu tego politycy PiS nie ułatwili prezesowi. – Rozmawiamy z prezesem telefonicznie. Tematem są m.in. spory wewnątrz partii, bo walki frakcyjne nie ustały. Prezes dopiero co wrócił i już musi gasić pożar – relacjonuje w rozmowie z "SE" jeden z polityków PiS.

Chodzi o konflikt pomiędzy frakcjami byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz tej skupionej wokół Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Osią sporu jest kierunek, w jakim ma iść Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku oraz linia, jaką partia ma przyjąć wokół konkurencji, które wyrosły PiS-owi po prawej stronie sceny politycznej. Choć w ostatnim czasie z szeregów partii pojawiały się zapewnienia o jedności, to okazuje się, że sporów nie udało się wygasić.

Prezes PiS nie wrócił na Żoliborz

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala pod koniec stycznia. Powodem hospitalizacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości była ostra infekcja. Mowa była nawet o podejrzeniu zapalenia płuc. Z powodu pobytu w szpitalu były premier nie wziął udziału w spotkaniu przedstawicieli klubów parlamentarnych w Pałacu Prezydenckim. Wiadomo, że po ponad tygodniowym pobycie w szpitalu Kaczyński nie powrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu, gdzie trwa remont. Wciąż musi mieszkać u swojego ciotecznego brata, Jana Marii Tomaszewskiego.

Czytaj też:

Koalicja PiS-Konfederacja-Korona? Ten sondaż daje odpowiedźCzytaj też:

Kto po Kaczyńskim? Nowy sondaż pokazuje układ sił w PiSCzytaj też:

Mocny wpis Kaczyńskiego w sprawie Andruszkiewicza. "Zegar tyka"