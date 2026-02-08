Koalicja PiS-Konfederacja-Korona? Ten sondaż daje odpowiedź

Badanie przeprowadzone 26-27 stycznia 2026 r. na próbie 1 010 dorosłych Polaków wykazało, że 57 proc. wyborców PiS opowiada się za deklaracją współpracy z prawicowymi ugrupowaniami w kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych w 2027 r.

Jeszcze większe poparcie dla takiej idei wyraziło 60 proc. sympatyków Konfederacji oraz 79 proc. wyborców Konfederacji Korony Polskiej, ugrupowania kierowanego przez Grzegorza Brauna – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Koalicja prawicy? Kaczyński krytykuje Mentzena i Brauna

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w publicznych wypowiedziach sygnalizuje potrzebę zjednoczenia "obozu patriotycznego", obejmującego różne formacje prawicowe, jako strategii na wybory parlamentarne. Jednocześnie krytykuje niektóre środowiska Konfederacji, szczególnie skupione wokół Sławomira Mentzena, a także dystansuje się od Brauna.

Liderzy obu ugrupowań – zarówno Mentzen, jak i Braun – dotychczas deklarowali brak formalnej chęci współpracy z PiS, ale w polityce wszystko jest możliwe.

PiS spróbuje rozbić Konfederację i Koronę?

– Prezes PiS zarzeka się, że nie będzie koalicji z Braunem, ale wiadomo, że w polityce nigdy nie mówi się "nigdy". Będą więc próby kuszenia pojedynczych polityków Konfederacji, będą próby rozbicia jedności Konfederacji Korony Polskiej, ale nie mam jednak wątpliwości, że na końcu partia skłoni się do koalicji – powiedział w rozmowie z "SE" dr Sergiusz Trzeciak, ekspert ds. marketingu politycznego.

Podkreślił, że chęć powrotu do władzy jest dla polityka jak narkotyk. – Nie wszyscy wyborcy PiS i obu Konfederacji są dziś za koalicją, ale gdy będą mieli do wyboru koalicję albo powrót Donalda Tuska do władzy, to wybór będzie oczywisty – stwierdził, zastrzegając, że rozmowy o utworzeniu rządu PiS-Konfederacja-Korona na pewno byłyby trudne.

Czytaj też:

Polaków zapytano o Martę Nawrocką. Są wyniki sondażu