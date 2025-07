Kaczyński o Braunie: Działa na szkodę Polski

Wywiad na antenie Radia Wnet był przeprowadzany za pomocą łączenia telefonicznego. Lider Konfederacji Korony Polskiej przebywał bowiem w czwartek w Jedwabnem, gdzie odbywały się uroczystości związane ze zbrodnią na Żydach, do której doszło 10 lipca 1941 roku.

Szokujące słowa Grzegorza Brauna

Podczas rozmowy padły słowa, które skłoniły prowadzącego rozmowę do zaprzestania konwersacji.

– Kiedy trzeba rzucać kamieniem i rytualnie rozdzierać straty i upominać o kłamstwa Talmudu, Haggady, Holokaustu, to mnie jako niegodnego potępia blisko 120 organizacji żydowskich. Kto by pomyślał, że aż tyle? Ale oni wszyscy razem, solidarnie, B’nai B’rith, Polin i inne organizacje, które przedstawiają się jako żydowskie, potępiają tych, którzy mówią prawdę. Że mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. I kto o tym mówi, ten zostaje oskarżany o straszne rzeczy, odsądzany od czci i wiary – twierdził Braun.

Polityk stwierdził, że "przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach". – I to jest właśnie fakt. Mamy źródłową książkę Ariella Toafa "Krwawe Paschy", na temat mordu rytualnego, natomiast badania w Auschwitz-Birkenau, badania właśnie owych komór gazowych są uniemożliwiane przez samo Muzeum Auschwitz-Birkenau – grzmiał europoseł.

Dziennikarz o powodach przerwania wywiadu z Braunem

Łukasz Jankowski ostatecznie zdecydował się zakończyć rozmowę. – Są pewne granice. Tak, są pewne granice. Grzegorz Braun, dziękuję bardzo za rozmowę – powiedział.

– Rozmowa z Grzegorzem Braunem nie będzie, przynajmniej przeze mnie, kontynuowana, bo są granice cynizmu politycznego, pogoni za głosami, za sensacją tam, gdzie jest kilka milionów ofiar i pamięć o nich – wyjaśnił dziennikarz.

– Tam, gdzie de facto na taniej prowokacji stara się zbić kapitał polityczny, trzeba powiedzieć "stop" – dodał.

Jarosław Kaczyński: Brak elementarnego szacunku wobec ofiar

Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński.

twitter

"Kwestionowanie Holokaustu i tego, co wydarzyło się w Auschwitz jest nieakceptowalne m.in. dlatego, że jest brakiem elementarnego szacunku wobec ofiar, które straciły tam życie oraz wpisuje się w politykę zafałszowywania historii" – napisał na portalu X były premier.

"Wypowiedzi Grzegorza Brauna w tej sprawie tylko potwierdzają, że działa on z obcej inspiracji na szkodę – bardzo poważną szkodę – naszego kraju" – dodał Kaczyński.

